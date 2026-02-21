Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

Olümpiamängude avanädal eestlastele rõõmu ei pakkunud, aga reedel võitis Henry Sildaru hõbemedali ning esikümnesse jõudsid nii Niina Petrõkina kui Kristjan Ilves.

"Eks iga sportlane annab endast nii olümpial kui igal teisel võistlusel parima, aga see, mis tulemus sealt parasjagu tuleb, on mitmete asjaolude koosmõju," tõdes Lill laupäeval ETV spordisaates. "Tulemuse taga olev töö on tehtud väga palju aega varem, tihti enne olümpiat see tulemust liiga palju ei mõjuta. Pigem näeme aastatepikkuse töö tulemust ja nagu üks laskesuusaliidu juht ikka ütleb: sportlasel on alati vaja juhust, õnne ja võimalust ning kui need kõik kokku satuvad, võib ka tulemus tulla."

Kaldvee ja Lill võitsid üheksast mängust kaks, sealjuures alistati hiljem olümpiavõitjateks kroonitud rootslased Isabella ja Rasmus Wrana. "Konkurentsitihedust näitab see ka, et võitsime olümpiavõitjaid, olgugi, et olime kümnendad. Meie ja play-off'i koha vahele jäi umbes viis õnnestunud kivi. Need viis kivi võivad määrata selle, kas oled kümnes või esimese nelja seas," sõnas Lill.

"Ise üritan alati elu vaadata nii, et klaas on ikkagi pooltäis. Oluline on õppida nii võistlustest, kus läheb hästi, kui nendest, kus hästi ei lähe. Kui võistleja on esikümne lähedal või teises kümnes, on ta medaliks võimeline, lihtsalt sellel päeval ei langenud asjad kokku," lisas ta.

Lille sõnul ei anna hooaja ettevalmistus võistlustel tihti otsest tulemust. "Sa võid olla asjad õigesti teinud, aga äkki ei pidanud närv vastu, äkki tegid viimase paari nädala jooksul enne võistlust midagi valesti. Peab tervikut vaatama. Meie puhul – me oleks täna saanud teha kümme asja teistmoodi, aga ikkagi, oleme uhked selle üle, mida oleme teinud ja siit saab minna edasi," lõpetas Lill.