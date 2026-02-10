Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla

Rootsi kurlingupaar Isabella Wrana ja Rasmus Wrana võitis Milano Cortina taliolümpiamängudel kulla, kui alistas pingelises finaalis USA viimase kiviga.

Ameeriklased said esimesest voorust ühe punkti, aga rootslased läksid teise vooru järel ühega juhtima. Pärast seda said tiimid kordamööda voorudest ühe punkti ning pärast viiendat vooru oli tablool 3:3 viik.

Rootsi kasutas pärast seda power play'd, aga suutis ainult ühe punkti teenida. Seitsmendas voorus kasutasid ameeriklased power play'd ning Thiesse tõukas Rootsi kivi viimase viskega ringist välja, viies USA juhtima 5:4.

Otsustavas voorus olid ameeriklased heas positsioonis, aga nende eelviimane kivi kulges liiga kaugele. Rootsi paar kasutas võimaluse ära ja paigutas kolm kivi ringi, kuid üks USA kivi oli nende vahel. Ameeriklased tõukasid vastaste kaks kivi piisavalt kaugele, aga Isabella Wranale jäi aken olümpiavõit ära tuua. 28-aastane rootslanna puhastas USA kivi ringist ning realiseeris sellega 6:5 võidu, millega tuli kaasa olümpiamängude kuldmedal.

Vend Rasmus sai teise olümpiakulla, neli aastat tagasi tuli ta Pekingis meeskonnaga olümpiavõitjaks. Õde Isabella võistles olümpiamängudel esimest korda.

Enne finaali:

Ameeriklased Cory Thiesse ja Korey Dropkin pakkusid esmaspäeval poolfinaalis üllatuse, kui alistasid kodupubliku ees võistelnud Pekingi olümpiavõitjad ja valitsevad maailmameistrid Stefania Constantini ja Amos Mosaneri itaallaste otsustava eksimuse järel 9:8.

Üllatasid ka rootslased, õde-vend Isabella Wrana – Rasmus Wrana, kes olid põhiturniiri vaid ühe kaotusega läbinud brittidest Jennifer Doddsist – Bruce Mouatist üle 9:3. Sealjuures teenisid Wranad kuuendas mänguvoorus lausa viis punkti.

Siiski pole tegemist nii-öelda metsast tulnud paaridega, sest Thiesse ja Dropkin on 2023. aasta maailmameistrid ning õde-vend krooniti maailmameistriks aasta hiljem, kui alistasid sealjuures finaalis Marie Kaldvee ja Harri Lille.

Eesti kurlingupaar pidi Milano Cortina olümpiaturniiril leppima kahe võidu ja seitsme kaotusega, mis andis neile kümnenda koha.