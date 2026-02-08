X!

TÄNA OTSE | Vonn võistleb olümpial karmi põlvevigastuse kiuste

Pühapäeval selgub olümpiavõitja mäesuusatamise naiste kiirlaskumises, kus võistlustulle asub alles hiljuti põlve ristatisidet vigastanud Lindsey Vonn. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.25, kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Pühapäeval läheb Tofane suusakeskuse nõlvadele 36 naist, kelle hulgas ka olümpiavõitjad Lindsey Vonn, Sofia Goggia ja Corinne Suter.

USA mäesuusalegend Vonn on saanud Milano Cortina olümpiaks aga erilist tähelepanu, sest vigastas vahetult enne olümpiat põlve ja teatas olümpiamängudel, et rebestas ristatisideme. 41-aastane ameeriklanna on tänavu maailma karika sarjas võitnud kaks kiirlaskumist ja hoiab ala üldarvestuses esikohta, aga karm põlvevigastus piirab kindlasti tema võimalust lisada 2010. aasta olümpiavõidule ja 2018. aasta pronksile medalilisa.

Lisaks on lummaval olümpiarajal võistlustules neli aastat tagasi Pekingis võidutsenud šveitslanna Corinne Suter, 2018. aastal PyeongChangis olümpiavõidu teeninud Sofia Goggia ning valitsev maailmameister Breezy Johnson.

Lisaks Shiffrinile on tänavu MK-sarjas etapivõite teeninud austerlanna Cornelia Hütter, sakslanna Emma Aicher ja itaallanna Nicol Delgado..

