Vonn ei kahetse midagi: ainus läbikukkumine on proovimata jätmine

Milano Cortina olümpiamängudel raskelt kukkunud ja sääreluu murdnud USA mäesuusatäht Lindsey Vonn jagas esmaspäeval oma seisundi kohta uut informatsiooni ning kannustas inimesi oma unistusi püüdma.

41-aastane Vonn kukkus raskelt pühapäevasel OM-i kiirlaskumisel, ta viidi kopteriga Treviso haiglasse, kus talle tehti kohe operatsioon. Kiirlaskumise võitis tema kaasmaalanna Breezy Johnson.

"Minu olümpiaunistus ei lõppenud sellisel moel, nagu lootsin," kirjutas Vonn sotsiaalmeedias. "See ei olnud muinasjutuline lõpp, lihtsalt elu. Julgesin unistada ja nägin nii palju vaeva, et see unistus täita."

Nädal enne olümpiamänge kukkus veerand sajandi jooksul 84 MK-võitu teeninud Vonn MK-etapil ning teatas vahetult enne olümpiamänge, et rebestas vasaku põlve ristatisideme, ent usub endasse jätkuvalt ja kavatseb võistelda.

"Minu ristatiside ja varasemad vigastused ei mänginud kukkumises mingit rolli," kinnitas ameeriklanna. "Kahjuks sain sääreluu kompleksmurru, mis on praegu stabiilne, aga vajab korralikuks paranemiseks mitut operatsiooni. Kuigi olümpia ei lõppenud nii, nagu ma unistasin ning põhjustas mulle tugevat füüsilist valu, ei kahetse ma midagi," lisas ta.

2019. aasta veebruaris karjääri lõpetanud Vonn naasis tippsporti 2024. aasta detsembris ning tõusis olümpia eel heasse vormi, kui temast sai detsembris kõigi aegade vanim kiirlaskumise MK-etapi võitja. Esikoha teenis ta ka jaanuaris Austrias ning oli Tarvisios siis teine, mis tähendas, et olümpiale saabus USA legend kiirlaskumise MK-sarja liidrina.

"Stardiväravas seismine oli imeline tunne, mida ma ei unusta iial," tõdes Vonn teisipäevases postituses. "Seal seista teadmisega, et olen võimeline võitma, oli juba iseenesest võit. Teadsin samuti, et kiirlaskumine on risk – see on kogu aeg olnud ja jääb alati erakordselt ohtlikuks spordialaks. Kui te minu teekonnast midagi kaasa võtate, siis seda, et olgu teil julgust suurelt unistada. Elu on liiga lühike, et mitte endale uskuda ning ainus läbikukkumine elus on see, kui sa ei proovi. Usun teisse, nii nagu teie uskusite minusse."