Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

Eric Perrot.
Eric Perrot. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Prantsusmaa laskesuusataja ja praegune MK-sarja liider Eric Perrot rääkis Milano Cortina olümpiamängude eel oma uuest treeningust.

24-aastane Perrot kuulus neli aastat tagasi Pekingis toimunud mängudel Prantsusmaa koondise koosseisu varuvõistlejana. Kuigi toona teda võistlustulle ei usaldatud, siis nüüdseks on ta kolmekordne maailmameister ja läheb Milano Cortina mängudele ühe peamise medalisoosikuna.

Olümpiamängudeks valmistumisel otsustas Perrot vahetada suusad ja relva mõneks ajaks ujumisbasseini vastu. Ta läbis vabasukeldumise treeningprogrammi, et saaks lasketiirus paremini kontrollida hingamist.

"Mulle meeldib keskenduda vaimsele poolele. See on laskesuusatamises võtmetähtsusega, eriti kui saabud viimasesse tiiru üksi," rääkis Perrot Reutersile.

"Teen koostööd ühe sukeldujaga, kes aitab mul hingamisele keskenduda. Loomulikult on hingamisharjutused olulised füüsilise vormi jaoks, aga sama palju aitavad need ka vaimselt. Kui [basseinis] ei saa korralikult hingata, siis peab jääma rahulikuks ja leidma lahendusi. Ei tohi hakata üle mõtlema ega lasta energial kaduda. Lasketiirus tuleb täpselt samamoodi käituda," lisas ta.

Milano Cortina taliolümpial saavad laskesuusavõistlused alguse pühapäeval 4x6 km segateatesõiduga. Perrot usub, et on olümpiaks saavutanud tippvormi.

"Enesetunne on hea. Mul on nii hea meel alustada olümpiat heas vormis. Tunnen enesekindlalt nii sõidus, laskmises kui ka kõiges muus. Samas olen teadlik, et olümpia on uus võistlus ja kõik tuleb jälle nullist ära teha. Olümpiavõit on minu unistus. Sõltumata sellest, kas minu tulemused on head või halvad, jäävad need nädalad mulle elu lõpuni meelde. Seega püüan olümpiamänge võimalikult palju nautida," sõnas Perrot.

Milano Cortina mängude laskesuusavõistlused peetakse Anterselvas ning otseülekanne segateatesõidust algab pühapäeval, 8. veebruaril ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.

Toimetaja: Henrik Laever

