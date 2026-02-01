Alusalu: suur osa meisterlikkusest tuleb sellest, et suudad jääda rahulikuks

Olümpiamängude alguseni on jäänud loetud päevad. Mida sportlane sellises olukorras tunneb, kui nelikaasta kõige tähtsam võistlus on ukse ees? ETV spordisaade küsis seda olümpiamängude neljanda koha omanikult Saskia Alusalult.

Kuidas sportlastel sel hetkel olümpiamängudeni ajaarvamine käib?

Ilmselt ikkagi enda võistluspäeva järgi. Loomulikult on aeg üsna pingeline. Vormi sel ajal enam ei paranda, aga oma parima soorituse tahab iga sportlane sooritada.

Aga mis on nädala põhitegevus? Kui võistlus on näiteks nädala pärast.

Sa teed ikkagi oma ettevalmistavad trennid. Nagu ka enne teisi suurvõistlusi. Muu osa taandubki eneseregulatsioonile. Trenni ajal pead olema fookuses: trennianalüüsid, varustuse hooldus. Seal teed oma asjad ära nagu alati ja muul ajal kas käid olümpiakülas ringi või kuskil kohvikus. See on juba iga sportlase enda asi.

Kas oma kogemuse pealt, mis oli kaheksa aastat tagasi, tunnetad, et sinu ümbruses inimesed ka kuidagi muutuvad? Helistavad sulle vähem või kirjutavad vähem? Või just rohkem - tahavad head soovida.

Ma liiga hästi seda ei mäleta, aga paratamatult on see, et mida rohkem on sportlane kusagil ekraanil, siis ta paistab silma. Igasuguseid nõuandjaid tekib juurde. Pigem mäletan seda, et püüdsin sõnumeid mitte lugeda. Teha oma asja nagu alati.

Kuidas sellega hakkama saada? Sotsiaalmeedia - igalt poolt tuleb, igast torust. See jõuab paratamatult sinuni, sest olümpial võistlevad noored inimesed ja sotsiaalmeedia on noorte inimeste maailm. Kuidas sellega toime tulla?

Sa lihtsalt otsustad, et sa tuled. Ma arvan, et see on ka osa sportlase tööst - õppida sellega toime tulema.

Mis sa olümpiakülas teed? Sul on oodata-oodata-oodata. Telefonis olla ei tohi, sest ikka kuskilt keegi mingisuguse lehe pealt ütleb midagi, mis tema arvab, kuidas Saskia Alusalul võiks minna.

Võib. Sa lihtsalt ei tohi lasta sel end mõjutada. Mis sa ikka teha saad? Sa oled kogu oma töö ära teinud. Mõni on 16-20 aastat valmistunud selleks, et sinna minna. Sa teed oma asja. Miks lased ennast kõigutada kõrvalise inimese arvamusel? Olümpiakülas on võib-olla suuremad võimalused kui kusagil mujal. Saad minna kuhugi mängude majja või kuhu iganes. Aga minu jaoks oligi see väga suur asi. Vahepeal lähed linna peale ja otsid endale kohviku, et saad oma mõtted korraks mujale. Kui mul pole vaja olla enam fookuses.

Kuidas see olümpia nautimine käib? Sul on vaja teha tulemust, sellest sõltub sinu karjäär lähematel aastatel ja võib-olla elu lõpuni välja.

Seda on raske sõnastada. Naudid ju iga osa oma tööst, kui oled selle oma tööks valinud. Trenn on ka ju nauditav. Lihtsalt see, et sa ei keri ennast nendest ootustest ja ennekõike ootustest iseendale liiga üles. Püüadki võtta seda nii, et oled juba siia jõudnud. Ilmselt peab iga sportlane väga palju tööd tegema selleks, et üldse olümpiale jõuda. See on põhimõtteliselt oskus olla tänulik igas hetkes.

Kas sina oskasid nautida oma olümpiat kuni selle hetkeni, kui neljanda koha said? Pärast seda nautisid seda kindlasti!

Eks ma ikka proovisin. Ma mäletan väga hästi, et kuna ma võistlesin 24. veebruaril ja see on meie vabariigi aastapäev, siis mäletan, et hommikul ütlesin treenerile, et ah, ega eriti survet ei ole ka - meil on Eestis vaba päev, keegi eriti telekat ei vaata.

Kas sellisel ajal lolliks minna on väga kerge? Lihtsalt üle mõelda, sest sa praed oma olümpiarasvas? Kogu lugu ja nii ongi.

Ma ei oska seda öelda. See on kerge, aga mina ikkagi arvan, et see on osa sportlase tööst. Mis sinu inimtüübile toimib? Kuidas reguleerida seda, kui olen liiga närvis? Siis otsin endale mingisuguseid muid tegevusi, mis mu mõtte korra eemale viib. Või kui ma ei ole piisavalt närvis, siis mida ma selleks tegema pean? Kui sul on kogu töö tehtud, kõik tehnilised asjad üle vaadatud, siis sa ei saa teha rohkem. Sul peab lihtsalt olema külma närvi oma asi ära teha.

Kas need, kes on kindlad metalipretendendid, näevad kuidagi teistmoodi välja kui need, kes eeldatavalt medalit ei saa?

Ma arvan küll. Suur osa sportlasmeisterlikkusest tuleb sellest, et ta suudab jääda rahulikuks. Tihti need, kes on pikka aega favoriidid, paistavad pigem oma rahulikkusega silma.

Öeldakse, et olümpia on üks võistlus paljudest. Teisalt öeldakse, et see on üks nelja aasta tagant, paljude jaoks ainus ja seetõttu eriline. Mis ta sinu jaoks on?

Ilmselgelt väikestel spordialadel on see võistlus, kus sellest sõltub su järgmise nelja aasta rahastus. See on väga olulise tähtsusega võistlus. Teisest küljest kõik võistlejad on ju samad nagu kõikidel maailmakarikaetappidel, maailmameistrivõistlustel. Sellest küljest midagi ei muutu. Seal on lihtsalt rohkem melu ja sellest räägitakse rohkem.