X!

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

OM2026
Foto: ERR
OM2026

Milano Cortina taliolümpial on Eesti koondisega kaasas kaks spordiarsti – Pii Metsavas ja Mihkel Mardna –, kes peavad end jagama kuue olümpiaküla vahel.

Itaalias on kuus olümpiaküla, vahemaad just kõige lühemad pole. Kuidas kaks arsti need kõik ära katavad?

Ega me ennast kuueks jagada ei saa, meid on endiselt kaks, tõepoolest. Selles mõttes on tõesti need olümpiamängud igas mõttes logistiliselt paras väljakutse. Ainuke on tõesti see, et sportlastel endal on hea, neil on võistluspaik lähedal ja tänu sellele on ka tegelikult neil meditsiinitugi üsna lähedal. See, et meid on kaks, ei tähenda, et me ei ole võimelised seda ära haldama.

Ja need kuus olümpiaküla tähendavad seda, et me tegelikult oleme võtnud natukene arvesse ka tõenäosusteooriat, et lähtuvalt spordialadest ja sellest, kus võistluspaikades on rohkem sportlasi, kus seda meditsiinilist tuge arsti poolt kõige tõenäolisemalt võiks sportlastel kohe lähedalt vaja otsida olla. Aga õnneks ei ole tegu just kõige väiksemate võistlustega, mistõttu korraldajatele esitatavad nõuded ka meditsiinilise toe tagamise osas on päris konkreetsed. Ja kõikides võistluskeskustes tegelikult on väga adekvaatne ja korralik meditsiinitugi ka korraldajate poolt olemas.

Kui mõelda kiirelt koondise peale, meil on juba murdmaasuusatajad ja laskesuusatajad kokku 16, siis ma usun, et kuskil seal te paiknete?

Jah, üks meist on sealpool, kus on rohkem võib-olla sellised traumarohkemad alad ja teine on seal, kus on võib-olla siis vähem traumarohked alad, aga võimalik, et võib-olla on rohkem vaja toetada sellist sisemeditsiinilist poolt.

Kui palju te ikkagi suudate oma jõududega erakorralisi situatsioone ära katta ja kui palju on vaja seda muud abi?

See sõltub loomulikult palju situatsioonist ja mida me peame antud kontekstis erakorraliseks. Erakorraline on ka sellistel võistlustel grippi haigestumine, sportlasel võrdväärselt mõne suure trauma või vigastusega. Nii palju, kui ongi võimalik haiglaväliselt lahendada, nii palju oleme võimelised tõenäoliselt ka ise ära lahendama, aga loodetavasti meil ei ole kohaliku meditsiini abi liiga palju vaja.

Sportlase karjääri tähtsaimal võistlusel, kumma sõna ikkagi peale jääb, arsti või sportlase? Kas te lasete seal neil rohkem riskida?

See on ka jälle selline hästi keeruline otsustuskoht. Loomulikult tahaks ju lasta maksimaalselt sportlasel ise otsustada, eriti kui me räägime täisealisest sportlasest, kelle jaoks võib-olla on tegu ka viimaste olümpiamängudega või on spordiala selline, mida ei pruugi enam edaspidi olümpiamängudel näha.

Hästi palju tuleb arvesse ka see, millise meditsiinilise küsimusega me tegelikult tegeleme. Kui vähegi võimalik, siis me ikkagi katsume neid piire nihutada nii palju kui neid nihutada annab. Ja lõppude lõpuks selle taga on ikkagi hea koostöö sportlase endaga, et teada, mis on see, millega sportlane ise ka on tegelikult valmis riskima, mis on tema eesmärgid ja selline informeeritud nõusolek tema poolt – millega ta on valmis riskima. Selle koha pealt pikaajaline koostöö aitab kindlasti kaasa ühisele arutelule sellistes situatsioonides.

Aitäh, ma loodan, et sinul ja Mihklil on Itaalias vähe tööd.

Aitäh!

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

olümpiauudised

23:02

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

22:44

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

17:51

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

23.01

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

23.01

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

23.01

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

22.01

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

21.01

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

sport.err.ee värsked uudised

23:02

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

22:44

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

22:18

ETV spordisaade, 26. jaanuar

22:01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

21:10

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

21:08

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

20:10

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

19:29

Millend ületas Liimaskile kuulunud U-23 Eesti rekordi

19:02

Taaramäe tiim tegi mägietapil head tööd ja eestlane jätkab liidrisärgis

18:29

Kristin Kuuba püüab sulgpalli Eesti meistrivõistlustel kolme kulda

17:51

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo