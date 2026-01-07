X!

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

Parasport
Marja-Liisa Müllermann.
Marja-Liisa Müllermann. Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
Parasport

Kolmekordne kurtide olümpiamängude medalivõitja Marja-Liisa Müllermann teatas sportlaskarjääri lõpetamisest.

"See teekond on olnud täis rõõmu ja uhkust, pettumusi ja võite, pisaraid ja naeru, higi, visadust ning distsipliini. Kergejõustik on andnud mulle palju rohkem kui tulemused ja medalid. See tegi minust inimese, kelleks ma ei osanud kunagi saada. Olen südamest tänulik, et sain sellel teekonnal käia. Nägin imelisi paiku, erinevaid kultuure ja kohtasin inimesi, kes jäävad mulle igaveseks südamesse," kirjutas Müllermann oma Facebooki lehel.

Ta lisas, et jääb spordiga seotuks: "Ärge muretsege: ma ei kao spordimaailmast mitte kunagi. [Jätkan] Toetajana, treenerina, sisuloojana või muul moel, kes teab!".

Müllermann osales kurtide olümpiamängudel viis korda ja võitis kolm pronksmedalit. Oma esimesel olümpial 2009. aastal Taipeis võitis ta pronksi naiste 4x100 m jooksus, 2017. aastal Samsunis ja 2022. aastal Brasiilias kõrgushüppes.

Samuti sai ta kurtide MM-il 2016 kõrgushüppes hõbeda; kurtide EM-il kõrgushüppes 2007 ja 2015 pronksi ning 4 x 100 m teatejooksus 2007 pronksi, kurtide sise-EM-il kõrgushüppes 2016 hõbeda ja 2018 pronksi.

Müllermann valiti Eesti Paralümpiakomitee aasta naissportlaseks kolmel korral: 2017, 2018 ja 2022.

Toimetaja: Henrik Laever

