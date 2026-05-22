Kahekordne maailmameister Shoma Uno naaseb tippsporti jäätantsijana

28-aastane Uno krooniti nii 2022. kui 2023. aastal üksiksõidus maailmameistriks, 2018. aastal tuli ta olümpial hõbedale. Pekingi mängudelt võitis ta võistkondliku hõbeda ning individuaalse pronksi.

Tunamullusel MM-il Montrealis võitis Uno meeste üksiksõidu lühikava väikese kuldmedali, aga ebaõnnestus vabakavas ning pidi lõpuks leppima neljanda kohaga. Paar kuud hiljem teatas jaapanlane, et lõpetab karjääri tippsportlasena ning esineb tulevikus kodumaal jääetendustes.

Reedel avalikustas Uno sotsiaalmeedias, et naaseb tippsporti ning hakkab koos Marin Hondaga võistlema jäätantsus. 24-aastane Honda tuli kümme aastat tagasi üksiksõidus juunioride maailmameistriks ja võitis 2017. aastal hõbeda, aga kõige kõrgemal tasemel läbilööki ei tulnud ning ka tema lõpetas 2024. aastal karjääri.

Eelmisel aastal sõitsid nad koos Uno loodud etenduses "Ice Brave" ja on nüüd võtnud eesmärgiks osaleda 2030. aasta taliolümpial.