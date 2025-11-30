Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

Euroopa meistrivõistluste tugevaima, A-divisjoni võitjaks tuli Rootsi, kes alistas finaalis Šotimaa 7:5. Pronksmedali võitis Šveits, kes alistas pronksimängus Norra 8:4.

B-divisjonist liiguvad järgmiseks aastaks kümne tugevaima sekka Eesti ja Läti ning A-divisjonist kukkusid välja Saksamaa ja Tšehhi naiskonnad. Järgmisel aastal võistlevad seega Euroopa kümne tugevaima hulgas kõik Balti riigid, kuna lisaks Eestile ja Lätile jätkab A-divisjonis tänavu kaheksandale kohale tulnud Leedu.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu jäi turniiriga rahule. "Meie naiskonnatöö toimis suurepäraselt ka keerulisemates jääoludes. Ühtne tegutsemine ja täpsed, mängulised otsused jääl aitasid meil olukorra kontrolli all hoida ja saada väärtusliku kogemuse järgmiseks nädalaks," ütles Laidsalu.

Järgmisel nädalal asub Eesti võistlema olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril Kanadas. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi ning olümpiapileti teenivad kaks paremat.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängisid EM-il Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Kanadas liitub Eesti naiskonnaga ka Karoliine Kaare. Kanadas on naiskonna treeneriks Steffen Walstad.