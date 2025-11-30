X!

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Andres Mets
Kurling

Soomes lõppenud Euroopa meistrivõistlustel kurlingus pidi Eesti B-divisjoni finaalis tunnistama Läti paremust 9:6, kuid kindlustas Eestile järgmiseks aastaks koha tugevaimas A-divisjonis.

Euroopa meistrivõistluste tugevaima, A-divisjoni võitjaks tuli Rootsi, kes alistas finaalis Šotimaa 7:5. Pronksmedali võitis Šveits, kes alistas pronksimängus Norra 8:4.

B-divisjonist liiguvad järgmiseks aastaks kümne tugevaima sekka Eesti ja Läti ning A-divisjonist kukkusid välja Saksamaa ja Tšehhi naiskonnad. Järgmisel aastal võistlevad seega Euroopa kümne tugevaima hulgas kõik Balti riigid, kuna lisaks Eestile ja Lätile jätkab A-divisjonis tänavu kaheksandale kohale tulnud Leedu.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu jäi turniiriga rahule. "Meie naiskonnatöö toimis suurepäraselt ka keerulisemates jääoludes. Ühtne tegutsemine ja täpsed, mängulised otsused jääl aitasid meil olukorra kontrolli all hoida ja saada väärtusliku kogemuse järgmiseks nädalaks," ütles Laidsalu.

Järgmisel nädalal asub Eesti võistlema olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril Kanadas. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi ning olümpiapileti teenivad kaks paremat.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängisid EM-il Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Kanadas liitub Eesti naiskonnaga ka Karoliine Kaare. Kanadas on naiskonna treeneriks Steffen Walstad.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jääkeegli uudised

09:32

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

29.11

Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis Uuendatud

28.11

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

27.11

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

27.11

Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il kaks olulist võitu

26.11

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

25.11

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

24.11

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

22.11

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

sport.err.ee värsked uudised

10:30

TÄNA OTSE | Rajal kuuenda koha saanud Ilves lõpetab Ruka MK-etapi hüppemäel Uuendatud

10:07

TÄNA OTSE | Paarissegateates esindavad Eestit Zahkna ja Külm

08:59

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

08:36

Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

29.11

Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

29.11

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

29.11

ETV spordisaade, 29. november

29.11

Arand oli Saudi Araabias lähedal esimesele pjedestaalikohale

29.11

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis Balti liigas esimeseks

29.11

Viigipuu: määrdemehed panid täppi, kutid sõitsid ka hästi

29.11

Servitil jäi Balti liiga liidri alistamisest pisut puudu

29.11

Metsa klubi oli lähedal Bayerni üllatamisele

29.11

Teine voor jäeti ära, Lanišek sai teise võidu järjest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo