Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

Kurtide suveolümpiamängudel Tokyos olid neljapäeval võistlustules Eesti koondise orienteerujad Martin Betlem ja Martin Viljasaar, kes said meeste lühirajal vastavalt 12. ja 22. koha.

Võistlus peeti Tokyost ligi 100 km lõunas paikneval Izu-Oshima saarel. Maastik koosnes vulkaanilisest laavast, kus põõsastikuga kaetud alad olid üldiselt joostavad, aga kohati tihedamad. Meeste stardis oli 33 sportlast, finišisse jõudis 24.

Martin Betlem pälvis lühirajal 12. koha ning kaotas olümpiavõitjaks tulnud ukrainlasele Volodõmõr Fedoseienkole enam kui poole tunniga. "Tegin kolm väikest viga, kuid orienteerumine sujus siiski korralikult. Jälgisin hoolikalt maastikku ning kompassist oli samuti palju abi, mistõttu õnnestus kõik punktid üles leida. Kasuks tuli ka eelnev treening ja maastikuga tutvumine, sest selle iseloom oli tänase rajaga veidi sarnane," rääkis Betlem.

"Kokkuvõttes kulges orienteerumine hästi lõpuni ning sain väärtuslikku kogemust. Olen tulemusega väga rahul ja ilm oli silmapaistvalt ilus!" lisas ta.

Martin Viljasaar liikus kaardi järgi punktist punkti. Ühe kontrollpunkti otsimine võttis aega, kuid lõpuks leidis ta selle ja jõudis sihikindlalt finišisse, protokollis 22. koht.

Kolmapäeval jooksid tõkkesprindi poolfinaalis Marja-Liisa Müllermann ja Rinat Raisp, kumbki neist finaali ei pääsenud. Müllermann oli ajaga 16,92 oma poolfinaali neljas ning Raisp tulemusega 17,49 oma jooksu kuues.

Eesti aja järgi öösel vastu reedet lähevad starti kõik kuus Tokyo olümpial osalevat Eesti meessportlast. 100 meetri olümpiavõitjaks tulnud Tanel Visnap stardib 200 meetri eeljooksudes, võistlemist alustab kreeka-rooma maadleja Janno Iljas (-77 kg).