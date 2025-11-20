X!

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

Parasport
Martin Betlem ja Martin Viljasaar
Martin Betlem ja Martin Viljasaar Autor/allikas: Eesti Kurtide Spordiliit
Parasport

Kurtide suveolümpiamängudel Tokyos olid neljapäeval võistlustules Eesti koondise orienteerujad Martin Betlem ja Martin Viljasaar, kes said meeste lühirajal vastavalt 12. ja 22. koha.

Võistlus peeti Tokyost ligi 100 km lõunas paikneval Izu-Oshima saarel. Maastik koosnes vulkaanilisest laavast, kus põõsastikuga kaetud alad olid üldiselt joostavad, aga kohati tihedamad. Meeste stardis oli 33 sportlast, finišisse jõudis 24.

Martin Betlem pälvis lühirajal 12. koha ning kaotas olümpiavõitjaks tulnud ukrainlasele Volodõmõr Fedoseienkole enam kui poole tunniga. "Tegin kolm väikest viga, kuid orienteerumine sujus siiski korralikult. Jälgisin hoolikalt maastikku ning kompassist oli samuti palju abi, mistõttu õnnestus kõik punktid üles leida. Kasuks tuli ka eelnev treening ja maastikuga tutvumine, sest selle iseloom oli tänase rajaga veidi sarnane," rääkis Betlem.

"Kokkuvõttes kulges orienteerumine hästi lõpuni ning sain väärtuslikku kogemust. Olen tulemusega väga rahul ja ilm oli silmapaistvalt ilus!" lisas ta.

Martin Viljasaar liikus kaardi järgi punktist punkti. Ühe kontrollpunkti otsimine võttis aega, kuid lõpuks leidis ta selle ja jõudis sihikindlalt finišisse, protokollis 22. koht. 

Kolmapäeval jooksid tõkkesprindi poolfinaalis Marja-Liisa Müllermann ja Rinat Raisp, kumbki neist finaali ei pääsenud. Müllermann oli ajaga 16,92 oma poolfinaali neljas ning Raisp tulemusega 17,49 oma jooksu kuues.

Eesti aja järgi öösel vastu reedet lähevad starti kõik kuus Tokyo olümpial osalevat Eesti meessportlast. 100 meetri olümpiavõitjaks tulnud Tanel Visnap stardib 200 meetri eeljooksudes, võistlemist alustab kreeka-rooma maadleja Janno Iljas (-77 kg).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

16:18

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

15:57

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

15:24

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

14:53

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

14:14

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

13:37

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

12:46

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:04

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat

19.11

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo