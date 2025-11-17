X!

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

Ameerika jalgpall
Buffalo mängujuht Josh Allen
Buffalo mängujuht Josh Allen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Mullu ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Buffalo Billsi mängujuht Josh Allen skooris kuus touchdown'i ning aitas meeskonnal kodupubliku ees võidulisa teenida.

NFL-i põhihooaja 11. mänguvooru pühapäev algas hoopis Madridis, kus uuendatud Bernabeu staadionil läksid vastamisi Miami Dolphins ja Washington Commanders. Mäng oli rabe, aga pea 80 000 pealtvaatajat said põneva lõpplahenduse, kui Miami lisaaja esimesel katsel vaheltlõike võttis ning ise neli katset hiljem väravalöögiga 16:13 võidu vormistas.

Mänguvooru kõige kõrgeskoorilisemaks mänguks kujunes aga Buffalo Billsi ja Tampa Bay Buccaneersi vastasseis. Meeskonnad vahetasid touchdown'e ning poolajapausile mindi võõrustaja Billsi napil eduseisul, aga Tampa Bay alustas teist poolaega touchdown'iga ning läks juhtima 26:21. Ka teine poolaeg algas pingeliselt ja otsustava veerandi alguses oli tablool Tampa Bay 32:31 eduseis, aga siis skooris Buffalo mängujuht Josh Allen ise kaks touchdown'i ja viis Billsi juhtima 44:32. Billsi kaitse hoidis Tampa Bay rünnaku kuival ning Billsil õnnestus vormistada suurepärane 44:32 võit.

Buffalo toetus mullu liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Allenile ning dünaamilisest mängujuhist sai NFL-i ajaloo esimene mängija, kes on skoorinud ühes mängus kolm touchdown'i visates ja kolm touchdown'i joostes.

Veebruaris Super Bowli võitnud Philadelphia Eagles võõrustas NFC konverentsirivaali ning ise tiitlile pretendeerivat Detroit Lionsit, kuid oodatud tulevärgi asemel kujunes kohtumine hoopis kahe tugeva kaitse vastasseisuks.

Eagles skooris oma teisel rünnakul väravalöögi ning see jäi mängu ainsaks skooriks kuni teise veerandi lõpuni, mil Eagles veel ühe väravalöögi ja touchdown'i skooris. Lions sai hakkama ühe touchdown'iga ning poolajapausile mindi Philadelphia 13:6 eduseisul. Rabedad rünnakud ei suutnud hoogu üles leida ka teisel poolajal: mõlemad tiimid lisasid teisel poolajal vaid ühe väravalöögi ning Eagles teenis kodupubliku ees 16:9 võidu.

Super Bowlis Philadelphia paremust tunnistama pidanud Kansas City Chiefsi lootus võita oma divisjon on sisuliselt kadunud, sest pühapäeval toimunud põnevusmängus jäädi Denver Broncosele alla tulemusega 19:22.

Denver on üheksa võidu ja kahe kaotusega AFC konverentsis esikohal, sama palju võite-kaotusi on ka New England Patriotsil. NFC esikohal on kaheksa võitu ja kaks kaotust kogunud Philadelphia, sama tulemus on ka Los Angeles Ramsil.

Super Bowl toimub Eesti aja järgi öösel vastu 9. veebruari San Franciscos.

Teised tulemused:
New England - New York 27:14
Tennessee - Houston 13:16
Pittsburgh - Cincinnati 34:12
New York Giants - Green Bay 20:27
Minnesota - Chicago 17:19
Jacksonville - Los Angeles Chargers 35:6
Atlanta - Carolina 27:30 (la.)
Los Angeles Rams - Seattle 21:19
Arizona - San Francisco 22:41
Cleveland - Baltimore 16:23

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

12:27

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

10:11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu Uuendatud

16.11

ETV spordisaade, 16. november

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

16.11

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo