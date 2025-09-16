X!

Eesti Invaspordi Liit ühines Eesti Paralümpiakomiteega

Eesti parajäähokikoondis
Eesti parajäähokikoondis Autor/allikas: EIL arhiiv
Eesti Invaspordi Liit lõpetas eelmise nädala lõpus 35 aastat kestnud iseseisva tegevuse ja ühines Eesti Paralümpiakomiteega.

Ühinemine tugevdab parasporti Eestis ja tagab liikumispuuetega sportlastele veelgi laiemad võimalused treeninguteks ja rahvusvaheliseks võistlemiseks.

Eesti Invaspordi Liit asutati 21. märtsil 1990 eesmärgiga arendada liikumispuuetega inimeste sporti ning toetada nende rehabilitatsiooni ja ühiskonda kaasamist spordi kaudu. Aastakümnete jooksul on liit koondanud ligi kolmekümmet puudega inimeste spordiga tegelevat klubi ja ühingut, algatanud hulga liikumispuudega inimestele sobivate spordialade harrastamist Eestis, toonud Eestisse rahvusvahelisi tiitleid ja paralümpiamedaleid, korraldanud laagreid, treeninguid ja võistlusi, millest on osa saanud tuhanded sportlased ja harrastajad ning seisnud selle eest, et sport oleks kõigile liikumispuudega inimestele kättesaadav.

"Eesti Invaspordi Liit on olnud teerajaja, kes pani aluse liikumispuuetega inimeste spordiliikumisele. Ühinemine Eesti Paralümpiakomiteega tähendab, et see pärand ei kao, vaid saab veelgi suurema kaalu ja nähtavuse," ütles EIL-i endine president Rainer Vakra.

"Meie motoks on alati olnud selge põhimõte: sport on rohkem kui medalid – see on eneseteostus ja võimalus kuuluda kogukonda. Olen kindel, et see vaim jätkub ka pärast liidu ühinemist," lisas liidu kauaaegne peasekretär Signe Falkenberg.

Ühinemine Eesti Paralümpiakomiteega võimaldab koondada ressursse, tugevdada organisatsioonilist võimekust ja pakkuda sportlastele terviklikumat tuge. "Eesti Invaspordi Liidu ja Eesti Paralümpiakomitee ühinemine on loogiline ja vajalik samm, et luua ühtne ning tugev parasporti edendav organisatsioon. Eesti Invaspordi Liidu aastakümnete pikkune töö ja kogemused annavad sellele ühinemisele kindla vundamendi ning aitavad meil veelgi paremini toetada sportlasi ja arendada parasporti Eestis," ütles Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

Eesti Invaspordi Liidu 35 aasta pikkune teekond on lahutamatu osa Eesti puuetega inimeste spordiajaloost – see on lugu tahtejõust, visioonist ja kogukonnast, kes on spordi kaudu muutnud ühiskonda avatumaks ja kaasavamaks. Nüüdsest jätkub see töö juba Eesti Paralümpiakomitee juhtimisel, kuid Invaspordi Liidu nimi ja vaim jäävad alati osaks Eesti spordi identiteedist.

Toimetaja: Anders Nõmm

