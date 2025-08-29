Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

Belgias Ronses toimuvatel pararatta maailmameistrivõistlustel said Mari-Liis Juul (klass C4) ja Janno Lepik (klass H5) ajasõidus kümnenda ning Anre Nõmme (klass C4) 18. koha.

Juul läbis 23,2 km pikkuse raja ajaga 40.07,77, jäädes võitjaks tulnud austraallannast maha ligi seitsme minutiga. Teine oli Morgan Newberry Suurbritanniast ning kolmas Nicola Murray Uus-Meremaalt.

"Vihmasajus oli algul stardis külm ja oli valus lihastel, munakivi teel tuli kett ka maha, aga hea, et kümnes koht ja finišis," võttis Juul sõidu kokku.

Nõmme sõitis välja päeva 18. aja (36.25,82). Kolmikvõidu võtsid prantslased Mattis Lebeau, Gatien Le Rosseau ja Kevin Le Cunff. Nõmme kaotus võitjale oli veidi vähem kui kaheksa minutit.

"Andsin endast parima, aga tuleb tööd teha veel laskumistel ja kiiretes kurvides ratta valitsemisega," sõnas Nõmme võistluse lõppedes.

Neljapäeval sai Janno Lepik käsirataste H5 klassi eraldistardist sõidus kümnenda koha. Lepik läbis 23,2 km pikkuse võistlusmaa ajaga 40.36,15, jäädes võitjaks tulnud hollandlasele Mitch Valizele alla 7.01,28-ga. Teine oli prantslane Loic Vergnaud ning kolmas hollandlane Tim De Vries.

"Maksimaalne pingutus ja selle hooaja maksimum näitajad ehk vormiajastus on läinud täkkesse ja ootan juba grupisõitu," ütles Lepik.

Lepik (H5 klass) alustab grupisõitu laupäeval kell 15:05 (61,6 km), Juul (C5-C4 klass) pühapäeval kell 12:00 (77 km) ning Nõmme (C4 klass) kell 15:35 (92,4 km).