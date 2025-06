Endine võrkpallikoondislane õpetab kergejõustikku: midagi teeme õigesti ka!

Endine võrkpallikoondise mängija Kristjan Õuekallas on sportlaskarjääri järel pannud end proovile treeneri ja kehalise kasvatuse õpetajana. Tema juhendatav Ruila Põhikooli võistkond sai tänavu TV 10 Olümpiastarti sarjas kolmanda koha.

Käib Ruila Põhikooli kolmanda kuni viienda klassi õpilaste treening. Koonused ja treeningtõkked on kunstmurul maas ning TV 10 Olümpiastarti sarjas osalevad noored teevad Kristjan Õuekallase juhendamisel erinevaid harjutusi. Varasem võrkpallikoondise nurgaründaja töötab viiendat aastat Ruilas kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina. Sportlaskarjääri lõpetas ta üheksa aastat tagasi ja proovis siis esmalt kätt võrkpallitreenerina.

"Proovisin treeneriametit, mis mulle endiselt väga meeldib, aga täiesti juhuste kokku langemisega sattusin siia. Ma tean, et Ants Kiisa pidi tulema siia õpetajaks, aga ta oli viimasel või eelviimasel päeval ära öelnud. Küsis minu käest, et kas sa ei taha minna? Ma mõtlesin, mõtlesin ning kuna elan siin lähedal Jõgisool, siis asjad läksid niimoodi, et pidin siia tulema. Ja nüüd viies aasta läheb," selgitas Õuekallas ERR-ile.

Esimesed neli aastat kogus Õuekallas koolis koos noortega kergejõustikualade õpetamiseks kogemusi. Lõppeva õppeaasta alguses pani aga Ruila Põhikooli võistkonna TV 10 Olümpiastarti sarja kirja. Novembrist juunini läbiti võistluste karusell ning 31 üksikala ja mitmevõistluse finaali punktide summas saavuti väikeste koolide konkurentsis hooaja kokkuvõttes kolmas koht.

"Meil on praegu hea punt, kellega neid tulemusi teha ja kellele eeskujuks olla. Eks ma ise õpin ka kergejõustikku, ei ole päris minu ala, aga tulemused näitavad, et midagi me teeme õigesti ka," muheles ta.

Õuekallas ütleb, et hoogu annavad kooli ja kogukonna tugev toetus ning head tingimused - kolm aastat tagasi sai Ruila Põhikool uue 250-meetrise ringiga staadioni, millel tartaankate ja palliväljakud. Õuekallase juures käivad trennis esimese kuni üheksanda klassi õpilased ja korra nädalas on kavas ka võrkpallitund.

"See võrkpallitrenn on selline väga algeline, teeme kord nädalas. Lihtsalt tüdrukud tahavad teha ning natukene midagi pakkuda lastele. Võiks rohkem olla neid trenne, aga ise ka ei jõua, kergejõustikutrenne on piisavalt," tõdes ta.

Koolilastele tahab Õuekallas õpetada eelkõige spordirõõmu ja kokkukuuluvustunnet. Ruila noorte juhendaja pidas võrkpallikoondise eest 124 mängu ja tuli üheksa korda Eesti meistriks.