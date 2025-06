TV 10: Edukas Parksepa Keskkool tähistab juubelit uue staadioniga

Üldvõiduga säranud Parksepa Keskkooli võistkond tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele seitsmeaastase vahe järel ja triumfeeris pika ajalooga sarjas seitsmendat korda.

Kool saab sügisel 150-aastaseks ja suureks kingituseks kergejõustiklastele valmib selleks ajaks koolil ka uus staadion. "Kui mina kaks ja pool aastat tagasi siia koolijuhiks tulin, siis oli staadion täpselt samasugune nagu siis, kui tulin kooli õppima 50 aastat tagasi," meenutas direktor Aigi Sikkal.

"Drenaaži puudumise tõttu ei saanud vihmaste ilmade järel staadionit mitu päeva kehalise kasvatuse tundideks kasutada, sest vihmavesi ei voolanud liiva-kruusakattega jooksuradadelt ära."

"Nüüd oleme tõesti õnnelikud, et lõpuks on oodata uut staadionit," rõõmustas ta. "Valmimisaeg on oktoobris ja öeldakse, et saab juba varem valmis. Ta ei ole kahjuks täismõõtmetega staadion, aga kõik vajalik saab lõpuks olemas olema."

Pidevat rohimist nõudnud kruusaraja asemel valmib Parksepas moodsa tartaankattega 250 meetri pikkuse ringiga ja valgustatud tribüüniga staadion, kus saab teha kõiki heite- ja tõukealasid.

Kooli 70-aastane kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Sirje Hütt on jaganud noortele sporditarkust igasugustes oludes. "Ma tulin siia kooli 39 aastat tagasi ja selle aja jooksul on olud palju muutunud," tõdes ta.

"Kui ma siia tulin, siis oli koolil pisikene saal, kus meie direktor võimles ning jooksime tõkkeid koridorides. Mis nüüd meil aga viga, sest nüüd on meil suur võimla."

Lisaks on koolil ka kunstmurukattega jalgpalliväljak ja universaalne pallimängude plats. "Spordiväljakud on väljas olemas ja kui nüüd veel saame staadioni ka, siis on kohe kahju pensionile jääda," lisas õpetaja Hütt.

Kooli suures võimlas, mis valmis 1990. aastate hakul, kilkasid kolmandikud - tulevased TV 10 tiimi liikmed. Sarjas osalemiseks võistkonna moodustamisega siin jänni ei jääda, sest kergejõustikualasid hakatakse õpilastele varakult õpetama. "Tuleb ise tubli olla ja leida need lapsed kohe sealt algklassidest alates. Kui eeskujud on ees ja näha on, et me järjepidevalt hästi osaleme, siis lastel on kindlasti ka endal see huvi olemas, et treenida ja võistelda. Pärast saab ju öelda, et vaadake mind telekast!"

Sirje Hütt Autor/allikas: Kuvatõmmis

Margus Koor õpetab Parksepa Keskoolis noori 2002. aastast. Ketast heidetakse koolimaja taga asuval muruplatsil, kus pole ei ringi ega kaitsevõrku, iga ilmaga. "Tuleb loominguliselt läheneda siin asjadele. Hetkel staadionit ehitatakse, läheb veel natukene aega. Vihmaga oleme harjunud, sest küll meil tuleb lund ja küll tuleb vihma. Igasuguste ilmaoludega peame olema valmis ketast heitma," tõdes Koor.

Kergejõustikku motokrossi kõrvalt harrastav 12-aastane Robin Kuus käib kooli 20 kilomeetri kauguselt. "Kõige ägedamad on minu arvates kehalise kasvatuse õpetajad, sest nad on loovad, elavad ja lasevad mõelda ise uusi asju, harjutusi, me proovime kõike uut. Neil on alati mõeldud midagi välja meie jaoks, et kunagi ei ole igav kehalises," kinnitas noormees.

Kergejõustikus on 12-aastase Anna Liisa Pisarenko lemmikuks tõkkesprint. "Mul tulevad tõkked naturaalselt ja päris hästi välja. Mulle meeldib see, sest olen just tõketes kõige rohkem häid kohti saanud ja tõkked tulevad mega hästi välja. Treenerid on nii sõbralikud. Kui midagi on halvasti, siis pole nii, et nad lähevad kohe sinu peale hästi pahaseks. Nad proovivad sammhaaval meid paremaks teha," sõnas Pisarenko.

14-aastane Liis Kärbla, kes esmalt tegi iluvõimlemist ja rahvatantsu, harjutab koos 11-aastase õe Sandraga ja on tänavu esile kerkinud heitealadel, sest saab tehnikat lihvida ka kodus. "Ma teen väga palju kodus trenni, sest mul on betoonist kettaring, mul on hästi palju ruumi ning saan seal ka palli visata ja kõike muud teha. See ring on kodus olnud pool aastat, enne tegin kodus murul trenni, siis aga isa valas ringi ja tulemused hakkasid ka tulema," sõnas Kärbla. "Kõik algas sellest, et treener Sirje Hütt andis kaks aastat tagasi üheks nädalavahetuseks mulle ketta koju ning siis hakkasin enam proovima ja hakkas rohkem meeldima."

Liis õppis kaheksa aastat klaverit. Sandra mängib akordioni ja lihvib kergejõustikualasid samuti koduses heiteringis. "Vahepeal teeme nii, et isa vaatab, kuidas õde heidab ning mina heidan siis ketta tagasi ja siis isa vaatab ja filmib tehnikat. Meil on iga viie meetri tagant ka postid maas. Koolis meeldib mulle see, et kõik on lahked ja õpetajad on lahedad," rääkis Sandra Kärbla.

Parksepa kooli võimla Autor/allikas: Kuvatõmmis

14-aastane Kristover Kindsiveer ja tema 12-õde Kätriin-Karoliine harjutavad kodupõldudel ketast ja palli. "Me mõõdame põllul esmalt joone minule kettaheiteks, siis õde paneb sinna, kus mina ketta lõpetan väikese postikese ja siis väikeste puutokkidega mõõdame. Kui läheb kaugemale, siis muudame ära, kui ei lähe, siis jätame samaks. Ma käin trennis viiendat aastat ja mulle väga meeldib, sest on nii lahe sõpradega koos harjutada. Trenni läheme iga ilmaga, kuid staadion võiks ikka kiiremini valmis saada. Koolis on head söögid ja mulle meeldivad nii õpetajad kui tunnid," kinnitas Kristover.

Kätriin-Karoliine Kindsiveer võitis sel hooajal TV 10 sarjas vabariiklikul etapil palliviske.

Noorte treeningud on Parksepas kooli ümbruses ja platsidel ning kaheksa kilomeetri kaugusel Võru spordikeskuses, kus saab harjutada kõiki alasid. Treener Sirje Hütt on ka taksojuhiks, sest ta viib ja toob maal elavad tüdrukud koju, kui harjutatakse Võrus.

"Me oleme ikkagi maakool, kus käib veel taludes elavad lapsi ning kus bussid iga hetk ja igale poole ei käi. Õnneks on mul nüüd natukene suurem auto, et ma saan võtta neid natukene rohkem peale. Viin trenni ja pärast koju ka. Mis teha, muidu ei tuleks siin midagi välja," tõdes Hütt.

Kool toetab igati võistlemist ja TV 10 tiimil on hea maine. Liis Käbla, kes sai tänavu sarja finaalis kaheksavõistluses kõrge kuuenda koha 6731 punktiga ütles, et üheks Parksepa edu võtmeks on ühtsus. "Me kõik tahame, me oleme kõik sõbrad ning me kõik toetame üksteist. Tore on koos teha."

1982. aastast alates on Parksepa Keskkooli võistkond jõudnud lausa 24 korral TV 10 Olümpiastarti sarjas hooaja kokkuvõttes kolme parema hulka. Sarjas osalemisega õpivad noored eelkõige tiimitööd. "Kui nad esimene aasta ära käivad ja näevad, et meie koolil on hästi läinud või ka halvasti, aga see sama seltskond on meil sõidu ajal bussis ja nad on kõik sõbrad paari aasta pärast ja naudivad seda. Siis, kui sarjas osalemise aeg läbi saab, siis ütlevad: "oi, me tahaks ka veel hirmasti tulla, veel tahaks, et nii hea sari oli."

Parksepa Keskkooli TV 10 Olümiastarti sarjas osalenud tiimist on jõutud Eesti koondisse ja tiitlivõistlustele. Loodame, et nüüd, kui koolil on sarjas seitse üldvõitu käes ning sügisel valmib lõpuks kaasaegne staadion, erilise auraga Parksepa hoog ei rauge.