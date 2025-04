VAATA JÄRELE | Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt

Kaldvee ja Lill alustasid jaapanlaste Yasumasa Tanida ja Chiaki Matsumura vastu suurepäraselt ning teenisid esimeses voorus neli punkti, kuid jaapanlased vastasid teises voorus kolme punktiga.

Mullu MM-il hõbeda võitnud Kaldvee ja Lill jätkasid hästi ning juhtisid pärast neljandat vooru 7:3, kuid tunamullused MM-hõbedad Tanida ja Matsumura teenisid viiendas voorus oma power play'ga kaks punkti ning luhtasid järgmises voorus eestlaste power play, viigistades kohtumise 7:7.

Kaldvee ja Lill tegid seejärel seitsmendas voorus tugeva esituse ning lisasid kolm punkti. Viimases voorus mängisid eestlased vastastest kindlamalt ning Kaldvee ja Lill vormistasid suurepärase 10:8 võidu.

Eestil on B-grupis neli võitu ja kaks kaotust, millega jagatakse Norraga kolmandat kohta. Esikoht on samuti jagamisel, nii Austraalial kui USA-l on viis võitu ja üks kaotus. A-grupis on liidriks Itaalia, kes on võitnud kõik kuus kohtumist, Kanada ja Rootsi on viie võidu ja ühe kaotuse peal.

Kaldvee ja Lill jätkavad MM-i kolmapäeval, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.