Kaldvee ja Lille spordipsühholoog: sportlased tulevad pingega hästi toime

Kanadas toimuvatel kurlingu segapaaride maailmameistrivõistlustel said Marie Kaldvee ja Harri Lill kolmapäeval olulise võidu USA koondise üle. Kaldvee ja Lill panid viimases voorus vastase pinge alla ning võidu vormistas Kaldvee viimane, täpne vise.

Kanadas Eesti kurlingupaari toetav spordipsühholoog Snežana Stoljarova tõi välja, et Kaldvee ja Lill tulevad MM-il pingega hästi toime. "Mängud on pingelised, kuid sportlased tulevad sellega oma tegevuse mõttes korralikult toime. Mängijate vahel säilib üksteist toetav ja ülesandele keskendunud kommunikatsioon, võideldakse mängu algusest lõpuni ning keskendutakse püstitatud ülesannetele ja enda soorituse juhtimisele," kommenteeris Stoljarova.

Spordipsühholoogi sõnul on mängu parandamise suunad sportlastel selged isegi neis olukordades, kui tulemuste mõttes ei õnnestu kõik nii, nagu sportlased ise ja nende toetajad sooviks. "Tegutseme edasi sihipäraselt," kinnitas ta.

MM-il pidid Kaldvee ja Lill vastu võtma kaks järjestikust kaotust, kuid nendega toimetulek oli spordipsühholoogi sõnul ratsionaalne. "Me ei jäänud emotsioonidesse kinni. Kaotatud mängule lähenesime kui väärtuslikule informatsiooni allikale, tegime järgmiseks mänguks kasulikke järeldusi. Mõtestame ka mängu õnnestunuid aspekte, et neid järgmises mängus korrata või veelgi paremini rakendada ning suurendada oma eduvõimalusi," selgitas Stoljarova.

Eesti paar saavutas kolmapäevaõhtuses pingelises mängus olulise võidu USA esinduse üle. Võitja otsustas Marie Kaldvee viimane õnnestunud vise. Võiduga tõusis Eesti alagrupis USA-st ette teiseks. Alagrupi liider on Austraalia ning edasi pääseb kolm parimat võistkonda, kellest esimene pääseb otse poolfinaali.

Neljapäeval kohtub Eesti kell 16 tugeva Norra esindusega. Norra mängijad Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten on maailma üks tugevamatest kurlingupaaridest, maailma edetabelis hoiavad nad Eesti järel teist kohta. Norrakad on 2022. aasta Pekingi olümpiamängude hõbemedalistid ja 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedali võitjad. Norra kurlingupaari saavutuste hulka kuulub ka MM-i hõbe. Mängu lisab intriigi ka fakt, et Magnus Nedregotten oli ka Kaldvee ja Lille treener.