Harri Lill: nii tugevat MM-i ei ole me varem mänginud

Kaldvee ja Lill on enda sõnul jätnud selja taha ideaalilähedase ettevalmistuse eesootavateks segapaaride maailmameistrivõistlusteks. Koos norralasest treeneri Steffen Walstadiga on lihvitud kõiki elemente ja keskendutud eraldi sellele, kust annab veel paremaks minna.

"Eelkõige ikka stabiilsusele, et saaksime visata kogu aeg hea stabiilse kiirusega ja saaks kasutada ka harjamist," lausus Kaldvee ERR-ile.

"Eelmistel turniiridel kippusid meil visked natukene liiga täpseks minema, harjamise osa jäi pigem minimaalseks, nüüd me oleme viimased trennid üritanud tagasi tulla selle juurde, et harjamine on ka oluline mängu osa ja seda rohkem kasutada."

Treener Walstadi sõnul lähevad hoolealused kogu aeg paremaks ja neil on väga hea tööeetika. "Meil tuleb jälgida, et kõik need elemendid, mis ühel nädalal toimivad, toimiks ka järgmisel nädalal," ütles ta. "Vastasel juhul peame neid edasi lihvima. Seda tuleb teha pidevalt, see on nagu elus asi, mis vajab tööd ja vaeva."

Walstad on saatnud Eesti paari viimastel võistlustel ja olnud tunnistajaks, kuidas Kaldvee - Lill on jõudnud oma parima mänguni. Samas pole nad liiga vara tippu saavutanud. "Enamik MM-ile suunduvaid tiime, eriti just tippvõistkonnad on valmistunud selleks nädalaks kogu hooaja," lisas ta.

"Oluline on see, kes on vormi õigesti ajastanud ja kes oskab sellele veel midagi head lisada. Need on väga väikesed asjad, mida ei saa õieti kontrollida. Pead lihtsalt kohale tulema, valmis olema ja parimat lootma."

Eestiga ühes alagrupis on MM-il möödunud aasta MM-i pronksimeeskond Norra, neljandaks tulnud Šveits, aga ka üle-eelmise aasta võitja USA ja finalist Jaapan. Lille ja Kaldvee sõnul on võiduks võimelised kuus kuni kaheksa tiimi, ent osad neist - näiteks ka Šveits ja USA - ei osale MK-etappidel ja seetõttu pole nende seisust väga head ülevaadet.

"Meil on alagrupis viis väga tugevat võistkonda. Kõige tugevamad neist on Norra, Šveits ja Jaapan. Need on kindlasti tugevad mängud ja teises alagrupis on veel vähemalt kolm tugevat vastast, selles mõttes kõik need mängud tuleb täiega pingutada. Ja nemad samamoodi," lausus mullune MM-hõbe Lill.

"Selles mõttes on see aasta huvitav see MM, et keegi meie vastu alahinnates mängima ei tule ja mõnes mõttes teised kardavad meid ka. Nii tugevat MM-i me ei ole kunagi mänginud, aga me oleme ka paremad kui kunagi varem."

Eesti võistkonna trumbiks on ka hea tiimitöö, mida on tugevdanud spordipsühholoog Snežana Stoljarova kaasamine. Stoljarova liitub tiimiga ka MM-il.

"See on väga palju andnud enesekindlust, enese sisse vaatamist ja ka enesehinnangu andmist. Palju lihtsam on, kui keegi on sulle õpetanud, et üks halb vise ei määra veel kogu võistlust. Ta annab jõudu juurde ja paneb ka paremini hindama kogu tiimi tööd ja tiimi dünaamikat, mis meil on," rõõmustas Kaldvee.

"Nagu ka paljud vastased on öelnud - meil on väga hea tiimi dünaamika, seda on väga hästi näha. Ja samal ajal on näha ka teiste vastaste pealt, kuidas kiiresti hakkab lagunema see tiimi dünaamika, siis hakkab ka mäng lagunema. Ma arvan, see ongi meie tugevus, millega Snežana on palju aidanud."

"Neil on väga hea tapjainstinkt," tõi treener Walstad välja. "Isegi kui mõnel päeval neil asjad miskipärast hästi ei suju, võtavad nad ennast kokku ja kasvõi hambad ristis võidavad ikkagi selle mängu ära. Ma väga imetlen seda võitlusvaimu."

Lill ja Kaldvee ei lähe MM-ile ainult medalit püüdma - Eesti kurlingupaari esmane eesmärk on tagada kindel koht järgmise aasta taliolümpiamängudel. Ka see aitab pinget maha võtta, kuid ei tähenda allahindlust.

"Kui sa teed hea tulemuse MM-il, siis saad selle olümpiakoha kätte ka," ütles Lill. "Me ei lähe kindlasti mängima sellise minimaalse tulemuse peale, et saaks olümpiakoha kindlasti kätte. Me mängime nii head kurlingut kui oskame ja siis läheb kõik nii, nagu peab."

Kurlingu segapaaride MM peetakse Kanadas Frederictonis järgmise nädala 26. aprillist 3. maini. Eesti paari esimene vastane on Uus-Meremaa.