Kaldvee ja Lill näitasid MM-i avamängus klassi

Maailma edetabelis esikohta hoidvad Kaldvee ja Lill alustasid kohtumist Uus-Meremaa vastu võimsalt, kui teenisid esimeses voorus neli punkti. Õde-vend Jessica ja Ben Smith eestlasi kaugele ette ei lasknud ning teenisid järgmises kolmes voorus punkti.

Eesti paar läks viienda vooru järel 5:3 juhtima, kuid Smithid vastasid samaga. Seitsmendas voorus mängisid eestlased aga suurepäraselt ning lisasid kolm punkti. Kaheksandas voorus läksid uus-meremaalaste visked aia taha ning Kaldvee ja Lill teenisid 8:4 võidu.

"Esimeses mängus ajad ikka üksteist taga. Pead jääga harjuma, pidime oma võimalusi kannatlikult ootama," ütles Kaldvee pärast mängu.

Eesti paar mängib pühapäeva õhtupoolikul Türgiga ning öösel vastu esmaspäeva Hispaaniaga. Esmaspäeva õhtul minnakse vastamisi Šveitsiga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.

Enne matši:

Kindlalt maailma edetabelis esikohal oleva Kaldvee ja Lille esimeseks vastaseks on õde-vend Jessica ja Ben Smith, kes teevad segapaaride MM-il oma debüüdi. Jessica Smith osales 2023. ja 2024. aastal naiste MM-il, Ben tegi sama meeste MM-il. Maailma edetabelis on nad üheks nõrgemaks MM-il osalevaks paariks.

B-gruppi kuuluvad lisaks Eestile ja Uus-Meremaale veel Austraalia, Tšehhi, Jaapan, Norra, Hispaania, Šveits, Türgi ja USA. Norra ja Austraalia paarid on sealjuures mullu hõbeda võitnud Eesti järel maailma edetabelis teisel-kolmandal kohal.

"Oleme praegu heas vormis nii füüsiliselt, tehniliselt kui ka vaimselt ning sõidame MM-ile hea tundega," sõnas Lill nädala alguses kurlinguliidu pressiteate vahendusel. "Meie vastaste tiitlite ja medalite nimekirjad on nii pikad, et neid ei jõua meeleski hoida ning samuti ületavad nende eelarved meie oma mitmekordselt. Aga me suudame võistelda tipptasemel ja hoida ühtlaselt kõrget taset," lisas ta.

* * *

Segapaaris kurling on tempokas ja vaataja jaoks kaasahaarav ala, kus olulisel kohal on strateegia ning vastase sammude ette nägemine. Tavakurlingust eristab segapaaris kurlingut see, et võistkondadel on oluliselt vähem mänguaega, millest tuleneb hoogne tempo ning surve mõelda ja otsustada kiiresti. Vaataja jaoks teeb mängu põnevaks seegi, et võistlejatel on mikrofonid, mis võimaldavad kuulda mängijate arutelusid, et mängust ja strateegiast paremini aru saada.

Kivid ja voorud

Kohtumine koosneb kaheksast voorust ning üks võistkond viskab ühe vooru ajal viis kivi.

Igal võistkonnal on enne vooru algust üks kivi väljakule ette paigutatud. Antud mänguvoorus viimase kivi eelisega võistkond paigutab oma kivi ringi sisse ning vastase kivi paigutatakse ringi ette kaitseks. Vastaste kivide eemaldamine ringist ehk "majast" ei ole lubatud kuni neljanda kivini.

Üks mängijatest peab viskama esimest ja viimast kivi ning teine mängija viskab teist, kolmandat ja neljandat kivi. Eesti puhul viskab tavaliselt esimest ja viimast kivi Marie Kaldvee ning keskmisi kive viskab Harri Lill, kuid vajadusel saavad nad järjekorda muuta. Harjata tohivad mõlemad mängijad nii nagu nad mängu käigus ise otsustavad.

Minimaalselt tuleb võistkondadel mängida omavahel kuus vooru. Juhul, kui kaheksanda vooru lõpuks on seis viigis, mängitakse lisavoor.

Punktisüsteem

Voor lõpeb, kui mõlemad tiimid on oma viis kivi ära visanud ning punktiarvestusse lähevad ainult need kivid, mis asuvad ringide sees või puudutavad ringe.

Mängijate eesmärgiks on visata oma kivid punktiala ehk "maja" keskpunktile võimalikult lähedale. Punkte saab ainult see võistkond, kelle kivi on keskpunktile kõige lähemal ning arvesse lähevad kivid, mis on vastase lähimast kivist keskpunktile lähemal. Näiteks: kui vooru lõpus on kolm punast kivi keskpunktile kõige lähemal ja sinine lähim kivi on alles neljas, saab punane võistkond kolm punkti ja sinine punkte ei saa.

Viimase kivi eelis

Viimase kivi eelis ehk "haamer" tähendab, et võistkond saab antud voorus õiguse visata viimane kivi. Viimane vise annab eelise olukord enda kasuks pöörata.

Kui võistkond saab voorus punkte, läheb haamer üle vastasele. Segapaaris kurlingus üldjuhul mänguvoor nulliga ei lõppe, kuid juhul kui see peaks juhtuma, liigub viimase kivi eelis vastasele.

Viimase kivi eelist kasutades soovivad mängijad saada vähemalt kaks punkti. Võistkond, kellel viimase kivi eelis puudub, üritab vastast sundida võtma vaid ühte punkti, et saada siis ise järgmises voorus viimase kivi eelis ja üritada võtta kaks punkti.

Rööv

Rööviks nimetatakse olukorda, kui punkti võidab võistkond, kellel ei ole antud voorus viimase viske eelist. Rööv näitab, et tiim mängis kaitses väga hästi ja sundis vastast vigadele. Rööv on tihti suur taktikaline võit, mis võib muuta mängu edasist kulgu.

Power play

Power play ehk PP on võimalus, mida kumbki võistkond saab kasutada ühes voorus mängu jooksul. Mängutablool on see erimärgistusega märgitud. PP vooru käigus paigutatakse kivid tavapärase kesktsooni asemel väljapoole, diagonaalselt väljaku küljele. See loob PP võtnud võistkonnale parema võimaluse mitme punkti teenimiseks või kindla peale ühe punkti võtmiseks. Vastase eesmärgiks on aga seda takistada.