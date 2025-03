Villau ja Riidebach alustasid MM-i võidu ja kaotusega

Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach ja Ain Villau võistleb Šotimaal toimuvatel maailmameistrivõistlustel, kus Eesti eesmärgiks on lunastada paralümpiamängude pilet.

Tiitlivõistluse avapäev tõi eestlastele võidu ja kaotuse. Esimeses mängus tuli eestlastel tunnistada Tšehhi 7:3 paremust. Teises kohtumises alistasid Riidebach ja Villau Läti esinduse veenva 8:3 tulemusega.

Eesti Curlingu Liidu peasekretär Liisa Turmann sõnas, et tiitlivõistlus on Eesti jaoks oluline, kuna võistkonnal on reaalne võimalus kvalifitseeruda paralümpiamängudele.

"Paralümpiamängudele pääsemiseks kogutakse punkte kolme MM-i põhjal ning Eesti koondis hoiab hetkel kahe MM-i tulemusel paralümpiamängude kvalifikatsioonis kaheksandat kohta. Kuna kokku kvalifitseerubki kaheksa parimat võistkonda, siis Eestil on kvalifitseerumiseks reaalne võimalus," selgitas Turmann.

Eesti koondis mängib B-alagrupis koos Kanada, Tšehhi, Taani, Itaalia, Läti ja Poolaga. Kolmapäeval kohtuvad Eesti sportlased Taani ja Kanadaga. MM-i favoriitideks peetakse Hiina, Kanada ja Korea esindusi.