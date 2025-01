Parasõudjad ammutasid inspiratsiooni kahekordselt paralümpiavõitjalt

Paralümpiakomitee ja sõudeliidu koostöös rääkis parasõudmise telgitagustest siinsetele spordihuvilistele Tokyo ja Pariisi kuldmedalivõitja roolijaga neljapaadi klassis PR3 Giedre Rakauskaite.

Kaunases sündinud ja 15-aastasena tõsiselt jalga vigastanud sportlase sõnul on tema eesmärk parasõudmist kõigile lähemale tuua ja tutvustada.

"Sain vigastada 15-aastaselt ning kuni 18. eluaastani ei teadnud ma paraspordist midagi, mis on päris pettumust valmistav. Oleks olnud hea teada, et on teisigi inimesi, kes on viga saanud ja kes käivad trennis. See oleks andnud mulle tõuke juba varem selle karjääri poole pürgida," tõdes kahekordne paralümpiavõitja.

Sõudmine on Suurbritannias äärmiselt populaarne ning Rakauskaite ja tema tiimikaaslaste edu paralümpial on seda veelgi kasvatanud.

"Pärast Pariisi mänge kasvas populaarsus meedias veelgi ning saime tiimikaaslastega rohkelt võimalusi sõna levitada, oma spordialast ja meie edust rääkida ning inimesi sõudmise juurde kutsuda. Tegime kõike nõnda nagu harjutasime."