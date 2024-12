Rootsi klubi tegi Paide ründaja eest pakkumise

Rootsi portaal FotbollDirekt.se kirjutab, et tänavu Rootsi esiliiga võitnud ja järgmiseks aastaks kõrgliigasse tõusnud Degerfors tegi Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay eest pakkumise.

Portaali andmetel on tegu kahe miljoni Rootsi krooni (umbes 175 000 euro) suuruse pakkumisega. Lisaks kirjutab väljaanne, et 20-aastasest Gambia koondislasest on huvitatud ka Ungari, Slovakkia, Belgia ja USA klubid, vahendab Soccernet.ee.

"Ma ei saa seda kahjuks kommenteerida," vastas Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams Soccernet.ee küsimusele, kas artiklis avaldatud info vastab tõele või mitte. "Võin öelda ainult, et mängija vastu on huvi."

Tänavu suvel Paidega liitunud Ceesay lõi poole hooajaga Premium liigas 15 mänguga 13 väravat. Lisaks tegi Ceesay kolm korda skoori eurosarjas ja korra Evald Tipneri karikavõistlustel.