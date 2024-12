TV 10 Olümpiastarti avaetapil säras Tõrva välejalg

Tõrva Gümnaasiumi õpilane võitis 60 meetri jooksu A-finaali Võru spordikeskuses 8,49 sekundiga. Ta edestas 40 sajandikuga Mirelle Kruusat Kõrveküla Põhikoolist ja 43 sajandikuga Valeria Šapovalova Lasnamäe Gümnaasiumist. Doreli treener on Viljo Grauding ja sarja kõigi aegade edetabelis tõusis ta 15. kohale.

Tütarlast intervjueeris kahekordne kettagolfi maailmameister Kristin Lätt. "Ma tegin isikliku rekordi ja suhteliselt suure vahega ka. Minu eesmärk oli A-finaali saada, sest muidu ei oleks rahul olnud. Suures plaanis sooviks [sarjas] esikuuikusse saada," rääkis Daum.

Neljas oli 8,93 sekundiga Helene Mia Millend Tallinna 21. koolist, kes jätkab pere tugevaid sporditraditsioone.

"Minu õde Anna Maria Millend on olnud juunioride MM-il teise koha tõkkesprinter, vanaema on kaugushüppaja olnud ning keskmine õde – kõik jooksevad, kõik on teinud kergejõustikku ning mõned teevad ka nüüd," rääkis Millend.

Helene Mia unistab olümpiale pääsust. Mis alal, ta veel ei tea, sest tegeleb ka tennisega. "Minu isa tundis Anett Kontaveidi ema ja Anett ise ka inspireeris mind väga. Ma ei oska veel otsustada, kas tennis või kergejõustik," tunnistas Millend.

Noorema vanuseklassi kõrgushüppe võitis 11-aastane Jevgenia Pivovar. Jõhvi Kesklinna Kooli õpilane ületas esimesel katsel kõrguse meeter ja 45 sentimeetrit ning tuli esmakordselt sarjas vabariiklikul etapil alavõitjaks.

"Lapsepõlves tegi ema ettepaneku minna kergejõustikusse ja ma olin nõus ning mulle meeldis. Tegelen alaga juba kuus aastat," jutustas Pivovar.

Sarnaselt sprindile sai ka kõrgushüppes teise koha Mirelle Kruusa Kõrveküla Põhikoolist. Ta hüppas üle 1.40 peale seatud latist.

"Mind juhendavad Anne ja Taivo Mägi ja ma treenin Tartus, olen seitse aastat käinud. Õpetavad hästi toredasti ja saavad sinust hästi aru. Tahaks olümpiale saada kunagi," tunnistas Kruusa.

Kolmanda kohaga rõõmustas oma poolehoidjaid samuti 1.40 jagu saanud Älis Suurmäe Kohila Gümnaasiumist. Tulemuse sai kirja 64 võistlejat. Noorim, alles üheksa-aastane Maria Nurja sai 31. koha. Ta oli enne võitnud Tartu linna etapi, kus jagas koolikaaslasele Stella Seimile ka oma mõtteid.

"Ma hüppasin eelmine kord 1.10 kõrgust, aga nüüd sain kõrgemale. Mõtlesin rohkem selle peale, kuidas hüpata," selgitas Nurja.