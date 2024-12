Valga neiu ületas TV 10 hooaja avaetapil Võro ja Balta tulemused

13-aastane neiu sai juba eeljooksus kirja silmapaistva aja – 8,18 sekundit. Finaalis suutis ta aga veel 12 sajandikku kiiremat jooksu näidata ja võitis ala 8,06 sekundiga. TV 10 sarja kõigi aegade edetabelis tõusis Keidy oma rekordiga 15. kohale. Võrreldes ala Eesti kiiremate naiste Õilme Võro ja Ksenija Balta koolipõlve tulemustega on Keidy selles vanuses tippudest nobedam.

"Esimene jooks ei läinud kõige paremini, start oli väga halb, keset jooksu sain alles hoo kätte, aga viimane jooks läks kõik plaanipäraselt," kirjeldas ta.

Kuidas sa üldse häälestud enne jooksu, kuidas sa ennast valmis paned vaimselt? "Kuulan muusikat, ja mõtlen, et ainult mina ja maailm," vastas Pindma.

Mis su eesmärgid on selleks hooajaks? "Tahaks sise-eestikatel top3 jõuda ja TV 10 sarjas kuulirekordile ära teha," avaldas Pindma.

Kas on midagi, mida sa veel tunned, et seda peaks veel rohkem tegema? "Kindlasti tehnika. Tehnika tuleb mul väga raskelt," arutles ta. "Mul on lihtsalt, et tehnika tuleb mul väga raskelt ja sellega tuleb hästi palju vaeva näha."

Pjedestaali teisele astmele jõudis 8,16 sekundiga Mirtel Rõõm Tartu Kivilinna koolist, kolmanda koha võttis autasustamisel sisse Tallinna 21. keskkooli õpilane Liisa Kivisto, kelle diplomile kirjutati tulemuseks 8,22 sekundit. Auhinnad said ka Liisast vaid vastavalt ühe ja kahe sajandikuga maha jäänud Tartu Veeriku koolis õppiv Maribel Mäesepp ja Jüri koolis õppiv Saara Ott.

Aet Süvari ja Mirtel Rõõm Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL

Sinu eeljooks oli õige-õige pisut aeglasem kui finaaljooks, kuidas sa jäid rahule? "Ma jäin väga rahule, kuna ma parandasin oma eelmist aega väga palju," rõõmustas Mäesepp.

Saara, sinul oli eeljooksus täpselt seesama aeg, mis finaalis, kuidas sul see õnnestus? "Kui ma ausalt ütlen, siis ma päriselt ei tea," muheles Ott. "Ma tõesti proovisin seda ületada, aga ma lihtsalt ei tulnud välja."

Kas sa oled muidu selle tulemusega rahul, sest ikkagi viies koht? "Jaa, ma olen väga rahul, aga natukene olen kurb ka, et ikkagi sama aja jooksin," nentis Ott.

12-aastase Saara vanem õde Miia Ott on ajaga 7,69 sekundit sarja rekordiomanik ning tegutses Võrus informaatorina ja nii sai Saara õe häälest tuge ammutada. Aga õde toetab teda ka muidu nii nõu kui jõuga. "Ikka väga tore oli kuulda kui ta minu rekordeid ütles. Tema annab ikka väga-väga palju nõu mulle – kuidas ikkagi joosta ja pakud ja tehnika ja... väga palju aitab mind," sõnas Saara Ott.

Õe eeskujul on ka Saara sihid kõrgele seatud – olümpiamängudele. Ent esmalt ihkab ta juba sellel hooajal TV 10 Olümpiastardis tähekest saada, mille pälvivad aladel esikolmikusse jõudnud noored.

Pingutuse eest sarjas saadavad auhinnad on noortes alati elevust tekitanud, rääkis tänavuse hooaja esitlusel Saara väle õde Miia Ott. "See pakk nätsu oli ikkagi väga suur asi juba ja kindlasti mulle väga meeldisid lillekimbud, mina väga armastan lilli," meenutas Miia Ott. "See tahvel šokolaadi oli väga hea asi pärast võistlust ja kui said sinna juurde selle TV 10 tähekese, siis see oli auasi, et sul on selline asi kodus."

Kes võitsid Võru etapil tähekesed vanemate tüdrukute teisel alal – kuulitõukes? Seitse aastat tagasi hakkasid noored selles vanusegrupis võistlema eelnevast kergema, kahekilose kuuliga. Alavõidu saavutas jõulukuu lõpus 13-aastaseks saav Luise Remmel. Tartu Veeriku Kooli õpilane tõukas avakatsel kuuli 13 meetrit ja 64 sentimeetrit ja tegi sellele lähedase soorituse ka viimases voorus.

Luise Remmel Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL

"Ma arvan, et see tuli ka selle pealt, et hea tuju oli ja ma tahtsin nii väga seda. Ma kohe teadsin, et see on kõva tulemus – ma proovisin veel kaugemale tõugata, aga ei tulnud välja enam," rääkis Remmel.

Võitja treenerina sai rõõmu tunda Luise ema Liina Remmel. Sarja edetabelis tõusis Luise seitsmendaks.

Kogu esikolmik ületas 13 meetri piiri. Teise koha võttis Arina Tsatsurina Lasnamäe Vene gümnaasiumist, kelle parimal tõukel kandus kuul 13 meetri ja 22 sentimeetri peale. Sprindi kiireim Keidy Pindma tõi ka sellel alal Valga Põhikooli võistkonnale head punktid, saades 13 meetri ja seitsme sentimeetriga kolmanda koha. Kuuliringis käis Võrus lausa 84 tüdrukut.