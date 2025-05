TV 10: Kristofer Nool unistab olümpiavõitjast onu eeskujul suurelt

Head kaasaelamist ära kasutades võitis vanema vanusegrupi poiste kõrgushüppe 14-aastane Kristofer Nool Võru Kreutzwaldi koolist, kes ületas ainsana kõrguse 1.74.

See oli tema esimene alavõit TV 10 Olümpiastarti sarja vabariiklikul etapil. Kõrgust pääses etapile hüppama 52 poissi ja Nool edestas järgnevaid kuue sentimeetriga. Tema eeskujuks on onu, kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool.

Küsimusele, millised on tema edasised eesmärgid spordis, vastas Kristofer Nool: "Ikka saada häid tulemusi ja võita suuri võistluseid. Kavatsen edasi mitmevõistlust teha ja just kümnevõistlust."

Noormeest juhendab Heini Allikvee ja hooaja avaetapil Võrus rääkis poiss, et vahetas poksi üsna hiljuti kergejõustiku vastu.

"Hilja jõudis, ainult aasta tagasi, minu juurde, sest enne tegeles muude huvidega ja eks ta tehniliselt on natukene krobeline kõikidel aladel nagu ikka," kommenteeris Allikvee. "Aga ma loodan, et õnnestub ikka treenida teda korralikult. Sisu tal on, tahtmist on ja pikkust, kõike on."

Teine oli Patrick Tomasson Pärnu vanalinna põhikoolist ja kolmas Alexander Glubakov Ruila põhikoolist. Mõlemad poisid ületasid kõrguse 1.68. Selle vanuseklassi gigantne sarja rekord, tulemusega 1.93, püsib juba 1978. aastast alates Valter Külveti nimel. MM-hõbe Maicel Uibo hüppas selles vanuses TV 10 sarjas auhindu võites kõrgust 1.75.

Toomas Tüür Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Kolmekilost kuuli taltsutades võitis Tartus toimunud etapil vanema vanusegrupi kuulitõuke 13-aastane Toomas Tüür. Pärnu vanalinna põhikooli võistkonnale kõva punktilisa toonud Tüür tegi finaalis 16 meetri ja 43 sentimeetri kaugusele kandunud tõuke ja kerkis sarja kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale. Noormees arvas, et oleks saanud tehniliselt veidi ka paremaid ja pikemaid tõukeid teha. "Natukene saaks, viimastel katsetel ei läinud enam, ranne läks nii, et kuul läks üle näppude mul," selgitas ta.

Sel alal kuulub TV 10 rekord eelmisest aastast 17.31-ga Konrad Kruusele. Toomas Tüüri treener Mihkel Lembit ütles, et selle ületamine on nüüd sihikul. Kui kuulitõukega jäid nad rahule, siis kõrguses leppis Tüür 28. kohaga. Tulemuseks oli 1.50 ületamine. Tüür on seejuures U-14 vanuseklassi Eesti rekordiomanik kümnevõistluses 7696 punktiga.

"Kõrgushüppes tegime hoojooksu pikemaks ja seetõttu natukene läks meil see asi nii, et vähe harjutanud ja selle pika hooga rütm on kadunud. Kuulitõukes on selge, et võtame selle Kruuse 17 meetrit ette," lubas treener.

Toomas Tüür edestas kuulitõukes lähimaid konkurente Tartus enam kui 1,5 meetriga. Teine oli Jako-Jesper Kukk Tartu kesklinna koolist 14.92-ga ja kolmas Risto Nurk Leisi koolist 14.28-ga. Kuuliringis käis 55 võistlejat.

Vanemas vanusegrupis on seni peetud kolme etapi jooksul selgunud kuus alavõitjat ja igal alal on säranud erinev spordipoiss.