TV 10 avaetapil hiilanud noormees ihkab mitmevõistluses olümpiale pääseda

Enesekindlalt võistelnud Tallinna Toomkooli õpilane ületas pikas võistluses seitse kõrgust. Atsi juhendab koolipõlves samuti TV 10 Olümpiastarti sarjas edukalt võistelnud Erki Mitman. Head tehnikat näidanud Ats ületas Võrus ainsana kõrguse 1.50.

11-aastane võitja alustas sportlasteed jalgpallist. "Nelja-aastaselt läksin jalgpalli mängima," sõnas ta.

Mitu aastat oled nüüd kergejõustikuga tegelenud? "Viis aastat, aga vahepeal tegelesin mõlema trenniga korraga. Mulle meeldib kõrgushüpe sellepärast, et minu sõpradele meeldib kõrgus ja minu sõber Rauno on mind kogu aeg aidanud," avaldas ta.

Erki Noole kergejõustikukoolis treeniv Ats hüppas pea sama kõrgele kui sama vanalt sarjas ala võitnud kümnevõistleja Janek Õiglane.

Millest sa unistad? "Unistan olümpiale saamisest," sõnas Ats Saar. Küsimusele, millisel alal, vastas ta: "Prooviksin mitmevõistlust."

Ats Saar Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL

Nii kergejõustiku kui jalgpalliga tegeleb ka teise koha saanud Derek Mark Laagri Koolist, kes ületas esimesel katsel kõrguse 1.40 ja oli tulemusega väga rahul.

"Jalgpallis on nädalas kaks trenni ja kergejõustikus siis kolm trenni," ütles Mark. Küsimusele, kas tal on unistusi, vastas Mark: "Jah, heaks sportlaseks saada."

Temaga jagas teist kohta Kris Rüngas Loo Keskkoolist, kes suutis samuti ületada kõrguse 1.40 esimesel katsel. Tänu sellele edestas ta nelja järgnevat poissi, kellel kulus sama kõrguse alistamiseks rohkem katseid.

Nooremate poiste teisel alal ehk 60 meetri sprindis oli ülekaalukalt kiireim 11-aastane Henrik Vahlberg. Eeljooksus distantsi 8,55 sekundiga läbinud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilane suutis finaalis olla veel 19 sajandikku nobedam. Henrik võitis Võrus A-finaali silmapaistva 8,36 sekundiga. Treener Madis Paju õpilane tõusis sellega TV 10 Olümpiastarti sarja kõigi aegade edetabelis Eesti rekordimehe Karl Erik Nazarovi järele 13. kohale.

Väledat sprinterit intervjueeris kettagolfi maailmatipp Kristin Lätt.

Lätt: Nonii, Henrik. 60 meetri võit on taskus. Mis tunne valdab?

Vahlberg: Väga hea tunne on.

Lätt: Kas hommikul juba oli selline emotsioon sees, et täna ilmselt tuleb võit?

Vahlberg: Selline mõte oli, et lähen, võidan ära. Kindlasti tahtsin võita ja olin väga kindel endas.

Lätt: Äkki sa lõpetuseks jagad, kas sul on mingisuguseid salajasi unistusi, mida oled nõus meile avaldama?

Vahlberg: Minna ja võita olümpia ükskord. Või noh, saada olümpiale vähemalt üks kord ja saada medalikohale.

Henrik Vahlberg Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL

Teise koha sai sprindis Ruila Põhikoolis õppiv Ange Beni Kouadio. Finaalis oli ta eeljooksuga võrreldes 30 sajandikku kiirem ja viis oma tippmargi 8,53 sekundi peale. Kolmas oli Art Aleksander Tatter Tallinna Reaalkoolist.

"Minu arust õnnestusid küll jooksud ja see kõik on ikka tänu treeningule, pean tegelikult tänulik olema ka oma treenerile," ütles Kouadio.

Kehalise kasvatuse õpetaja, varasema Eesti võrkpallikoondise mängija Kristjan Õuekallase juhendamisel Ruilas harjutav Ange jõudis esikaheksasse mõlemal ala. Kõrgushüppes ületas ta kolmandal katsel jagu 1.40 peal olnud lati ja oli seitsmes.

"Alguses ma tegelesin rohkem jalgpalliga, siis tulin uude kooli, Ruila kooli ja sain teada, et seal on selline huviring nagu kergejõustik ja hakkasin seal vabatahtlikult käima ja mulle hakkas meeldima kergejõustik," avaldas noormees.

Mitmekülgsust näitas ka Henri Moks Valga Põhikoolist, kes oli sprindis kuues ja kõrguses neljas. "See tulemus tähendab minu jaoks päris palju. Hüppasin oma rekordi Valgas (maakonna võistlusel) ja siis ka ületasin 1.40 kõrguse. Tegelikult täna tahtsin hüpata natukene rohkem, aga kahjuks ei tulnud välja. Tehnikat oleks veel vaja natukene õppida," nentis Moks.

Suurim üllataja oli kõigest seitsme-aastane Toomas Kirschbaum, kes sai 60 meetri sprindis 9,75 sekundiga 54. koha ja teenis nii rahvusringhäälingu ergutusauhinna. Olümpiale pääsust unistava Pärnu Kuninga tänava põhikoolis õppiva Toomase treeneriks on isa, varasem tõkkesprinter Rauno Kirschbaum.

"Mulle meeldis ka see batuut siin ja minu pere tuli ka siia ja minu arvates oli see võistlus väga tore," ütles Kirschbaum.

Teised on nii palju vanemad ja pikemad, kuid mingit hirmu polnud? "Natukene ikka oli, aga mitte väga suurt hirmu," tunnistas noormees. "Olen neli aastat juba harjutanud. Kergejõustik hakkas endale meeldima. Isa on hea treener ja me saame mõnikord valida ka, mida me trennis teeme. See on tore, et isa on treener."

Sarnaselt Toomasele oli Võrus rajal palju noori, kelle vanemad on samuti võistelnud TV 10 Olümpiastarti sarjas.