Lill ja Kaldvee teenisid kõrgetasemelisel MK-etapil esikoha

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill teenisid USA-s Madisonis toimunud MK-etapil esikoha. Lill ütles ERR-ile, et paar on suutnud olümpiaeelsel hooajal turniiride kõige olulisematel hetkedel oma parimat mängu mängida.

Nädal aega tagasi MK-etapil poolfinaali jõudnud Kaldvee ja Lill alustasid Wisconsini osariigis toimunud turniiri kolme järjestukse võiduga, kuid pidid siis tunnistama Austraalia paari Tahli Gill ja Dean Hewitt 5:4 paremust. Eestlased võitsid siis järgmise mängu, kuid jäid siis alla ameeriklastele Lexi Dalyle ja Luc Violette'ile.

"Tegelikult meie jaoks oli väga raske turniiri, neli päeva ja kümme mängu, mis segapaaris on päris suur koormus. See ei tulnud kergelt, turniirisüsteem oli triple knockout süsteem ehk kolme kaotusega oled väljas ja mida rohkem kaotad, seda rohkem mänge pead mängima," rääkis Lill Vikerraadiole.

Eestlased vajasid seejärel play-off'i pääsemiseks võitu ning kevadel maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud paar tegi täpselt seda, alistades Aileen Gevingu ja John Shusteri 7:5.

Veerandfinaalis võtsid Kaldvee ja Lill Dalylt ja Violette'ilt 7:3 revanši, alistasid siis poolfinaalis Kanada paari Nancy Martini ja Steve Laycocki 9:2 ning teenisid finaalis Gilli ja Hewitti vastu 12:7 võidu. "Kõige rohkem teeb heameelt see, et kui play-off kätte jõudis, siis tegime oma parimat mängu. Veerandfinaal, poolfinaal ja finaal olid väga head," ütles Lill.

"Turniir oli taseme poolest väga tugev. Kõik, kes seal lõpus alles olid, olid maailma esikümne tiimid," jätkas ta. "Teises poolfinaalis kaotas kahe aasta tagune maailmameister, seal oli olümpiamedaliste. Finaalis mängisime Austraalia tiimiga, kellele olime kahe nädala jooksul kaks korda kaotanud. Meie jaoks väga oluline võit, MM-il oleme samas alagrupis ka. Emotsionaalselt on oluline vastane ära unustada sellel hetkel."

Harri Lill MM-il. Autor/allikas: World Curling Federation

Lill ütles, et on oma vigastusest taastunud, kuid õlg peab veel turniiride koormusega harjuma. "Üle 100 protsendi üritan kogu aeg anda, aga viimased kaks turniiri päris muretult ei läinud," ütles ta. "Kuna vahepeal oli kaks nädalat harjamisvaba pausi, siis turniiride koormus on päris suur ja käel võtab harjumine veidi aega. Praegu on ebamugav, vajab koormuse tõusuga harjumiseks aega veel."

Aga suures pildis on asjad väga hästi ning Eesti paar on heas hoos. Lill ütles, et nädalavahetusel Madisonis toimunud turniiril olid jääolud, mis meenutasid tiitlivõistluste omi. "Oluline on, et sellistes tingimustes, mis sa eeldad, et on olulistel võistlustel, suudad hästi mängida ja seda oleme näidanud," ütles ta.

"Ja see ka, et nagu MM-ilgi, kus meil oli raske alagrupiturniir, siis turniiri lõpufaasis suutsime mängutaset tõsta. See on väga oluline asi, mida oleme suutnud teha."

Kaldvee ja Lille eesmärgiks on lunastada sel hooajal Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla 2026. aasta Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis. Sel aastal MM-il hõbeda võitnud paar peab olümpiapileti lunastamiseks ka järgmisel kevadel Kanadas toimuval MM-il head mängu näitama.

"Kõik panustavad päris palju. Austraallased ongi praegu Kanadas elanud, pole kodus käinud mitu kuud. Võib-olla jõuludeks korra lähevad," rääkis Lill. "Selles mõttes oli hea võtta MM-ilt eelmine aasta suurem hulk punkte ära, sellel aastal teab iga vastane täpselt, kuhu tuleb MM-il platseeruda, et sinna seitsme sekka mahtuda, kes olümpiale pääsevad."

Lill ja Kaldvee saavad nüüd umbes kuu aega pausi teha ning treenida. Detsembri lõpus ootab eestlasi ees MK-etapp Göteborgis, kuhu tulevad kokku Euroopa parimad tiimid.