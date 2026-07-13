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Infantino ei välista MM-i osalejate arvu suurendamist

Jalgpalli MM
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

2026. aasta finaalturniiril Kanadas, Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides osales esimest korda 48 meeskonda. See otsus pälvis küll teravat kriitikat, kuid FIFA presidendi sõnul on osalemise laiendamine õigustatud.

FIFA president Gianni Infantino ütles, et ta ei välista MM-i osalejate arvu suurendamist 64-ni, kuid arutelud laiendamise üle toimuvad pärast tänavust turniiri.

"Need on kõik teemad, mida käsitleme pärast maailmameistrivõistlusi," ütles Infantino. Seejuures oli ta ise ka finaalturniiri laiendamise (32 meeskonnalt 48-le) eestvedaja.

"Minu arvates on oluline, et kui soovitakse korraldada maailmameistrivõistlusi, siis tehtaks seda kogu maailma jaoks – mitte ainult Euroopa ja Lõuna-Ameerika, vaid sisuliselt kogu maailma jaoks.

"Igal rahvusel peaks olema õigus unistada maailmameistrivõistlustel osalemisest. On näha, et meeskondade tase on äärmiselt kõrge ja see tõuseb kõikjal maailmas üha kõrgemale. Kui väiksematele riikidele ei anta võimalust maailmameistrivõistlustel osaleda, puudub neil initsiatiiv end edasi arendada."

Infantino nimetas 48 meeskonnaga turniiri edukaks. "Kõik meeskonnad mängisid kõrgel tasemel. Iga kontinendi meeskonnad lõid väravaid ja teenisid vähemalt ühe punkti."

"Kümnest Aafrika meeskonnast üheksa jõudsid väljalangemismängudeni. Eelmistel maailmameistrivõistlustel oli Aafrikast vaid viis meeskonda. See näitab, kui oluline on kaasata kõiki meeskondi ja anda neile võimalus osaleda," lisas ta.

Maailmameistrivõistlustel osalevate meeskondade arvu suurendati 32-ni 1998. aastal. Järgmise, 2030. aasta finaalturniiri korraldavad ühiselt Maroko, Portugal ja Hispaania. 2034. aasta turniir toimub aga Saudi Araabias.

MM-il on vastakaid arvamusi tekitanud ka poolaegade ajal tehtavad joogipausid, mida on paljud pidanud küüniliseks katseks aidata telepartneritel teenida rohkem reklaamitulu. Infantino tunnistas, et otsus on tõepoolest saanud palju kriitikat. 

"See on teema, mis tekitab palju vaidlusi. Eelmisel aastal USA-s toimunud klubide maailmameistrivõistlustel tehti jahutuspause alati, kui ilm oli väga kuum. Need lühikesed pausid tehti umbes 60 protsenti mängudest, kuid mitte ülejäänud 40 protsendis, kuna temperatuur polnud nii kõrge. Saime palju kaebusi, sest leiti, et kõik meeskonnad peaksid võistlema samades tingimustes," sõnas Infantino.

Samuti kaitses ta maailmameistrivõistluste kõrgeid piletihindu.

 "Staadionid on täis, täituvus on 99,7% ja tõenäoliselt ulatub see lõpuks 99,9 protsendini. Eksperdid määrasid piletihinnad enne turniiri algust. Nüüd näeme selle tõestust: pileteid, mida mõned pidasid liiga kalliks, müüakse järelturul edasi algsest hinnast neli-viis korda kallimalt," lausus ta.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused kestavad 19. juulini.

Toimetaja: Lisette Holst

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