Tiitlikaitsjat kõvasti kimbutanud Eesti kurlingunaiskond langeb B-divisjoni

Kui kahes esimeses voorus sai viimase kivi naiskond punkti, siis kolmandas õnnestus Eesti naiskonnal röövida üks punkt ja asuda juhtima. Viiendas voorus sai Eesti kaks punkti. See oli ka ainus voor, kus ühel võistkonnal õnnestus teenida enam kui üks punkt.

Seitsmendas röövis Šveits ühe punkti tagasi ja viimast vooru alustati seisult 5:5, kusjuures viimase kivi õigus oli Eestil. Seda ei suudetud aga ära kasutada ja hoopis šveitslannad noppisid otsustava punkti.

Kapten Liisa Turmann kommenteeris, et Šveitsi vastu võideldi viimase kivini. "Kahju, et me ei suutnud realiseerida oma viimast viset," ütles Turmann viske kohta, kus Eestil jäi võidust puudu kaks sentimeetrit.

"Mäng Šveitsi vastu näitab, et oleme head mängijad, kuid paraku ei suutnud me oma head mängu kõikide vastaste vastu välja tuua."

Šveitsi naiskond lõpetas põhiturniiri täisedu üheksa võiduga. Otse poolfinaali said ka Rootsi (7-2), Šotimaa (6-3) ja Itaalia (6-3).

Eesti naiskond võitis üheksast matšist vaid ühe ja lõpetas turniiri üheksanda ehk eelviimase kohaga. Seejuures langeti järgmiseks aastaks B-divisjoni ega pääseta ka järgmise aasta MM-turniirile.

Eestit edestanud Leedu naiskond võitis samuti vaid ühe matši nagu ka viimaseks jäänud Ungari, kuid täpsusvisete statistika tegi paremusjärjestuse just selliseks. Leedu säilitas seega koha kõrgemas seltskonnas ja saab peale ka MM-ile.

Eesti naiskond mängis Euroopa meistrivõistlustel tugevaimas A-divisjonis koosseisus kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike.

EM-i kommenteerides sõnas Turmann, et head mängud tulid sellel korral liiga hilja. "Kindlasti oleks saanud paremat tulemust saavutada ka enne mängu tehtavate täpsusvisetega, millega oleks olnud võimalik A-divisjoni edasi jääda."