Turmann B-divisjoni langemisest: see on valus, oleme paremaks võimelised

Viimases mänguvoorus kohtus Eesti tiitlikaitsja Šveitsiga ja pakkus neile kõva lahingu, aga kaotas siiski 5:6. Sealjuures oli eestlannadel viimase kivi õigus.

"Meil oli väga hea võimalus võita. Kui lähed maailmameistriga viimases end'is enda lõpukiviga tasavägisesse mängu, on sul võiduprotsent suurem, kui sul on viimase kivi eelis. Selles mõttes jäi viimane vise realiseerimata, aga muidu oli meil peaaegu ideaalne mäng," rääkis Eesti kapten Liisa Turmann Vikerraadiole.

Taseme võrra madalamale langenud Eesti koondis ei saa ka järgmisel aastal mängida MM-il. "Meil on kõigil ilmselt vastakad tunded. Meil on väga hea meel ja oleme enda üle väga uhked, et suutsime nii hästi Šveitsile vastu hakata. Mängisime tegelikult väga hästi, aga meil oli eesmärk suurem, kui see, mida saavutasime. See on valus, teame, et mängime palju paremini kui see, mis tulemustes kajastub. Esimene mäng oli Ungariga, keda oleksime pidanud võitma ja sealt hakkas spiraal allapoole minema," arvas Turmann.

Eesti naiskond kaitses EM-il kuuendat kohta, mullu saavutati see Marie Kaldvee juhtimisel. Koostöös toonase treeneri Tomi Rantamäkiga tehti otsus, et olümpiasihti silmas pidades peaks Kaldvee pühenduma vaid segapaarismängule ja naiskonnas jagati rollid ümber. Sellest hooajast on naiskonna treener Norra tippmängija Magnus Nedregotten, kes segapaarismängus koos abikaasaga võitnud kaks olümpiamedalit.

"Arenesime iga mänguvooruga - uus treener, meil on palju õppida, peame õppima ka taktikalise poole pealt. Üleüldises mõttes harjusime jääga paremini ja tundsime ennast mugavamalt ja enesekindlamalt. Marie tegi enne enamusi taktikalisi otsuseid ja temal oli meist kõige suurem taktikaline pagas," kommenteeris Turmann. "Kui me oleks mänginud sellist mängu nagu Šveitsi vastu mängisime, oleks kuue hulka tulemine olnud reaalne," lisas ta.