Sünnipäeva võiduga tähistanud Andrejev: oleksime võinud rohkem väravaid lüüa

"Ma arvan, et mulle tehti parim võimalik kingitus. Meeskond oli täna heas hoos ja tegi oma töö ära. Oleksime võinud rohkem väravaid lüüa, aga saime kolm punkti ja hakkame nüüd mänguks Floraga valmistuma," rääkis Andrejev ERR-ile.

Kalju ja Flora hoiavad liigatabelis vastavalt teist ja kolmandat kohta ning neid lahutab vaid kolm punkti. "Kõige olulisem on tänasest mängust nii füüsiliselt kui ka vaimselt taastuda. Muus osas oleme Floraks valmis ja näitame kolmapäeval oma parimat mängu," lisas Kalju juhendaja.

Kalevi peatreener Teemu Tainio tõdes, et tema hoolealustele sai saatuslikuks kohutav algus. "Kalju oli lihtsalt parem meeskond. Kogu nädala rääkisime, et me peame hästi alustama, aga mis juhtus? Täielik katastroof. Kalju läks 2:0 juhtima enne, kui me ärkasime. Sellisest algusest on väga raske mängu tagasi tulla."

Kalev läheb järgmises voorus vastamisi tabeliliidri Tallinna Levadiaga. "Teame väga hästi, et kui tahame sellistest mängudest punkte võtta, siis peame oma parimal tasemel olema. Täna me seda ei olnud," ütles Tainio.

Kalju kolmest väravast kaks kirjutati Alex Matthias Tamme nimele, kes kasvatas oma väravasaldo Premium liigas 24 peale. "Täna oli eesmärgiks kolm punkti võtta, vahet pole kuidas. Kahju, et nullimängu ei tulnud, aga iga võidetud mänguga tuleb rahul olla," alustas Tamm.

"Kui vaadata minu eelmist hooaega, siis see polnud statistiliselt kõige parem. Nüüd olen oma väravasaldot kolmekordistanud. Raske öelda, mille pealt see tuleb. Võib-olla on Eesti koondis mulle väga palju juurde andnud, sest koondises saan maailma tippude vastu mängida ja kui seejärel koduliigasse tulla, siis võib-olla annab see mingisuguse eelise."