Kaldvee ja Lill jõudsid suure slämmi turniiril poolfinaali

Poolfinaalis kohtuvad eestlased Jaapani kurlingupaariga Tori Koana ja Go Aoki, kes asuvad maailma edetabelis neljandal kohal.

Jaapanlased osalesid eelmisel nädalal ka Tallinnas peetud MK-etapil, kuid eestlastel nendega kohtuda ei õnnestunud, kuna jaapanlased alagrupist edasi ei pääsenud. Harri Lill sõnas toona, et tegemist on tugeva vastastega, kelle vastu soovitakse võistelda. "Isiklikult ootame väga kohtumist Jaapani kurlingupaariga, kes on tugevad ning meie jaoks vähe tuntud vastased. Näiteks möödunud hooajal on jaapanlased võitnud absoluutselt kõik tipptasemel rahvusvahelised turniirid, kus nad on osalenud," kommenteeris Lill siis.

Suure slämmi turniiri alagrupis peetud mängudes said eestlased ainsa kaotuse Jaapani esinduselt Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanida. Pingelise kohtumise viimasesse vooru mindi viigiseisul 5:5, kuid vastasel oli kasutada viimase kivi eelis. Vaatamata eestlaste pingutustele õnnestus vastasel viimase kivi eelis edukalt realiseerida ning kohtumine lõppes Jaapani paari võiduga 7:5.

Kanadas Calgarys toimuval suure slämmi Mixed Doubles Super Series turniiri esimesel etapil võistleb 15 kurlingupaari. Kahel viimasel aastal olid Kaldvee ja Lill Mixed Doubles Super Series turniiril võidukad.

Kaldvee ja Lill mängivad sel hooajal seitse MK-etappi Eestis ja Euroopas ning Kanadas mängitakse samuti seitse rahvusvahelist turniiri. Sportlaste eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla 2026. aasta Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.