Kaldvee ja Lill alustavad hooaega koduse MK-etapiga

Eesti kurlingumängija Harri Lill sõnas, et tänavuse koduse MK-etapi tase on kõrgem kui kunagi varem. "Esindatud on kurlingumaailma koorekiht, kuid isiklikult ootame väga kohtumist Jaapani kurlingupaariga, kes on tugevad ning meie jaoks vähe tuntud vastased. Näiteks möödunud hooajal on jaapanlased võitnud absoluutselt kõik tipptasemel rahvusvahelised turniirid, kus nad on osalenud. Kindlasti tuleb põnev ja tugeva tasemega võistlus!" kommenteeris Lill.

Esimest korda Eestisse võistlema jõudnud Jaapani segapaar Tori Koana ja Go Aoki asub hetkel maailma edetabelis neljandal kohal.

Lisaks osaleb Tallinna MK-etapil tänavuste maailmameistrivõistluste kolmas paar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, kelle saavutuste hulka kuuluvad ka 2022. aasta olümpiamängude hõbe ning 2018. aasta olümpiamängude pronks. Lisaks esindavad Norrat ka Martine Rönning ja Mathias Bränden, kellel on ette näidata 2023. aasta maailmameistrivõistluste pronks.

Üheksandat korda toimuval Tallinna MK-etapil osaleb kokku 18 võistkonda, mis on maksimaalne arv osalejaid. Lisaks Kaldveele ja Lillele esindavad Eestit kurlingupaarid Karoliine Kaare ja Marten Padama ning Margit Peebo ja Aleksander Andre.

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill juhib hetkel maailma edetabelit kurlingu segapaaride seas ülekaalukalt 295,9 punktiga. Eestlastele järgnevad Kanada kurlingupaar Laura Walker ja Kirk Muyre 250,6 punktiga ning Norra kurlingupaar Magnus Nedregotten ja Kristin Skaslien 243,9 punktiga.

Tallinna MK-etapp toimub Tondiraba jäähallis. MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval peetavas finaalis.

Pühapäevaste mängude ajad:

Veerandfinaal algab kell 8.15

Poolfinaal algab kell 11.15

Finaal algab kell 14.15