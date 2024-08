Laura-Liis Juursalu Pariisi paraolümpiast: see tundub päris hull

Triatleet Laura-Liis Juursalu osaleb paraolümpiamängudel esimest korda. "Üsna äreva tundega lähen sinna, väga nagu ei tahaks minna. Hirm on päris suur. Kui ma muidu läheb MK-etapile, siis ma mõtlen, et see on mingi Kapa-Kohila või Paide võistlus. Seda Pariisi võistlust ma enda jaoks vist nii ära ei mõtle. See tundub päris hull," rääkis Juursalu.

Kettaheitja Egert Jõesaar läheb vastu enda kolmandatele mängudele. "Minu esimene kord ei olnud nii ärev. Ma üritasin suhteliselt rahulikuks jääda ja lihtsalt oma võistlust teha," ütles Jõesaar.

"Kettaheitmine on küll minu jaoks olnud väga keeruline. Ma arvan, et ei olemas minu jaoks veel õiget tehnikat, millega ketast heita. Võimalus on küll jälgida teisi, aga selle puude tõttu tuleb leida enda jaoks see õige. Ma siiamaani veel tegelen sellega, et see ketas lendaks kaugemale," selgitas Jõesaar.

Jõesaar on nõu saanud ka maailma tippudelt. "Ma olen tõesti nõu saanud kõikidelt tipptegijatelt. Kristjan Čehiga me küll iga päev koos trenni ei tee, aga satume tihti koos sama treeneriga trenni. See on väga hea, et selline mees ka tiimis on," ütles eestlane.

Juursalu jaoks on triatloni aladest (ujumine, jalgrattasõit ja jooksmine) kõige raskem ujumine. "Ujumine on minu jaoks kõige raskem. Ma võin pingutada palju, aga kiiremini ma kuidagi edasi ei uju. Poole maa peal tavaliselt mõtlen, et mu ratas ootab mind ja pean temani jõudma ning siis hakkab alles minu võistlus," selgitas Juursalu.

"Mina ujun sama kiiresti kui tavaline harrastaja, aga need, kes seal tipus on, ujuvad minust ikka märksa kiiremini. Meil on umbes neljaminutiline ajavahe," lisas Juursalu.

Jõesaar oleks tahtnud alguses saada hoopis odaviskajaks. "Ma jõudsin enda ala juurde, kui ma olin kuskil 14 või 15. Ma nägin ühte võistlust pealt ja kui ma alustasin, siis ma tegin mitut ala korraga. Ma jooksin, hüppasin ja viskasin. Eks ma siis pidin lõpuks ühe ala juurde jääma. Tegelikult oleksin pidanud odaviske juurde jääma, aga vigastuste risk odaviske juures liiga suur," rääkis Jõesaar.

Juursalu jõudis triatlonini hea sõbranna kaudu. "Mina olin spordiga üsna võõras, polnud kunagi lapsena trennides käinud. Olin 37, kui ma hakkasin lihtsalt koos sõbrannaga jooksmas käima ja siis ostsin ratta ning hakkasime sellega sõitmas käima. Ujumisega samamoodi sõbranna tegi ees ja siis tundus triatlon huvitav. Nii ta kuidagi läks," ütles Juursalu.

Paraolümpiamängud Pariisis toimuvad 28. augustist kuni 8. septembrini.