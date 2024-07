Selgus Eesti koondis paraolümpiamängudeks

Sportlastest esindavad Eestit ujujad Matz Topkin ja Robin Liksor, kettaheitja Egert Jõesaar ning debütandist triatleet Laura-Liis Juursalu. Delegatsiooni kuuluvad ka Brenda Tilk (Matz Topkini saatja), Mart Mandel (Robin Liksori treener), Mart Olman (Egert Jõesaare treener), Margus Tamm (Laura-Liis Juursalu treener), Kairi Põldmaa (füsioterapeut), Jukka Pekka Siljander (arst), Laura Rogenbaum (delegatsiooni juht) ja Kaia Kollo (pressiatašee).

Eestlastest astub esimesena areenile Robin Liksor (võistlusklass SB8), kes võistleb 30. augustil 100 m rinnuliujumises. 1. septembril teeb Laura-Liis Juursalu (PTS5) kaasa naiste triatlonis. Egert Jõesaar (F44, paraolümpiamängudel ühendatud klassiga F64) heidab ketast 5. septembril ning Matz Topkin (S4) tuleb 50 m seliliujumise starti 7. septembril.

"Hea meel on lähetada Pariisi paraolümpiamängudele neli tublit ja teotahtelist Eesti parasportlast. Soovin neile palju edu, häid tulemusi ja imelisi hetki! Eelmiste suveparaolümpiamängudega võrreldes on koondise koosseis optimaalne, ehkki hinges soovinuks veel paari Eesti parasportlase osalemist. Kutsun kõiki spordihuvilisi Eesti sportlaste etteasteid otseülekannete kaudu jälgima ja loodan väga, et need aitavad paraspordi kandepinda veeli laiendada," ütles Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

"Eestit esindavate parasportlaste arv Pariisi paraolümpiamängudel on jäänud üsna samaks, mis varasematel mängudel. Muidugi lootsime veel mõnele lisakohale, kuid hetkel oleme väga rahul, et lisaks ujumisele ja kergejõustikule on Eesti esmakordselt esindatud ka paratriatlonis. Oluline on see, et kõikide Eesti parasportlaste etteasteid on võimalik jälgida otsepildi vahendusel, mis annab märku, et parasport on tõusmas aina rohkem pilti nii nagu see on mujal maailmas. Loodetavasti inspireerib paraspordi laiema publiku ette toomine ka tulevasi sportasi ja treenereid," märkis Eesti delegatsiooni juht Laura Rogenbaum.

Esmakordselt jõuavad paraolümpiamängud Eesti spordihuvilisteni nii otseülekannete kui värske uudispildi vahendusel. Delfi Meedia, Eesti Rahvusringhääling (ERR), Levira ja Eesti Paralümpiakomitee (EPK) ühendasid jõud toomaks 2024. aasta Pariisi suveparaolümpiamängud kõikidesse Eestimaa kodudesse.

28. augustil toimuv ava- ning 8. septembril aset leidev lõputseremoonia jõuab otseülekandes vaatajateni nii Delfi kui ERR-i vahendusel. Võistluste otseülekandeid vahendab Delfi, ERR näitab Eesti sportlaste sooritusi ning võistluspäeva kokkuvõtvat uudispilti.

Kõik ülekanded on vaatajatele tasuta.