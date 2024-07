Vallner: esimene poolaeg oli täielikult meie kontrolli all

Levadiale tõi võidu Joan Jakovlevi värav 23. minutil. Tabeliliider kasvatas oma edu tiitlikaitsja ees 15 punktile, sama vahe on neil ka teisel kohal oleva Nõmme Kaljuga, küll on Kaljul peetud kaks mängu vähem.

"Üks löödud värav ja null endale lastud väravat: ega mängus ei olnud midagi erilist, hoidsime palli, teadsime, et nad üritavad kontratega rünnata," rääkis Levadia väravavaht Karl Andre Vallner ERR-ile. "Esimene poolaeg oli täielikult meie kontrolli all, teisel poolajal vajusime natuke ära, lasime Floral ka mängida. Kaitses suutsime aga hästi olla, derbi on derbi ja võit on võit."

"Meeskonnavaim on muidugi hea, iga mäng peab minema samamoodi peale, vahet pole, kes vastas on. Kõik on praegu hästi, see annab meile ka palju juurde, et meil on pingilt mängijaid võtta. Saame hakkama," lisas Vallner. Levadia pidi neljapäeval hakkama saama ilma teistkordselt isaks saanud kapteni Rasmus Peetsonita.

Flora ründaja Rauno Alliku sõnul ei olnud tiitlikaitsja palliga mäng neljapäeval piisavalt heal tasemel. "Palju oli kaitsmist, jooksmist. Eriti esimesel poolajal jäime surve alla ja ei suutnud palliga mängida," tõdes Alliku.