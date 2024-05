Kalju vähendas Levadiaga vahet

Kalju ja Paide vahelise kohtumise avavärav sündis 54. minutil, kui Paide kaotas enda karistusala lähedal palli, misjärel sai kastis löögile Kalju ründaja Promise David. Kanadalase jaoks oli tegu liigahooaja 10. väravaga, millega ta jagab parimate väravaküttide arvestuses teist kohta. Lõppseisu vormistas Alex Matthias Tamm minut enne normaalaja lõppu.

Tallinna Levadia jäi kahel korral Tallinna Kalevi vastu kaotusseisu, kuid suutis siiski välja võidelda viigipunkti. Kalev pääses 15. minutil Ats Purje tabamusest juhtima. Teise poolaja alguses viigistas seisu Mark Oliver Roosnupp, ent külaliste eduseisu taastas 75. minutil Marek Kaljumäe. Levadia kastanid tõi tulest välja Joao Pedro, kes realiseeris võõrustaja kasuks määratud penalti normaalaja viimasel minutil.

Levadia jätkab liidrikohal, olles kogunud 32 punkti. Kalju kerkis teisele kohale ning on liidermeeskonnast viie punkti kaugusel. Paide on 25 punktiga kolmas ja Kalev 18 silmaga viies.

Tabeliseis: 1. Levadia 32 punkti, 2. Kalju 27 p, 3. Paide 25 p, 4. Flora 25 p, 5. Kalev 18 p, 6. Kuressaare 12 p, 7. Tammeka 12 p, 8. Vaprus 11 p, 9. Trans 6 p, 10. Nõmme Utd 5 p.

Enne mängu:

Paide on näidanud viimastes mängudes head hoogu, teenides neli järjestikust võitu. Viimati pöörati Tartu JK Tammeka vastu kaotusseis Robi Saarma väravatest 2:1 võiduks. Ka Kalju on esinenud tänavu soliidselt, olles kaotanud 11 mängust vaid ühe ning viigistanud kolm. Ainus allajäämine tuli viiendas voorus Levadia vastu, pärast seda on Kalju püsinud Premium liigas kaotuseta.

Eelmise vooru kohtumises Kuressaare vastu sai Nõmme klubi hooaja seitsmenda võidu. Paide ja Kalju on liigatabelis üksteise järel: Paide on 25 punktiga teisel ning Kalju ühe vähema punktiga kolmandal kohal. Ühtlasi on Paide mänginud Kaljust kaks kohtumist rohkem.

Meeskonnad on tänavu kohtunud kaks korda ning võidurõõmu on saanud maitsta mõlemad. Premium liigas jäi 2:1 peale Kalju ning Evald Tipneri karikasarja poolfinaalis võitis 3:1 Paide.

Mängu peakohtunik on Karl Koppel, abikohtunikud Sten Klaasen ja Sander Saga ning neljas kohtunik Rasmus Maalinn. Videokohtunikena tegutsevad Kristo Tohver ja Jürgen Lorenz.