Kalev alistas Nõmme Unitedi ja tõusis tabelis viiendaks

Mõlemad väravad sündisid avapoolajal ning mõlema autoriks oli Tristan Toomas Teeväli, kes realiseeris 24. minutil penalti ja suurendas 14 minutit hiljem 432 pealtvaataja ees Kalevi edu kaheväravaliseks.

Teise järjestikuse võidu teeninud Kalev on tabelis 15 punktiga viiendal kohal, Nõmme on 11 mänguga kogunud viis punkti ning on viimane.

Enne mängu:

Esmakordselt Premium liigasse jõudnud Nõmme United alustas uustulnuka kohta hooaega hästi ning püsis esimeste mänguvoorudega liigatabeli keskmikus, kuid langes aprilli lõpus viimaseks ning pole sealt enam kõrgemale tõusta suutnud.

Pühapäeval avaneb selleks aga soliidne võimalus, kui nõmmekad rändavad Kadrioru staadionile, kus neid ootab liigatabeli seitsmendal real asetsev JK Tallinna Kalev.

"Kui suudame oma pressingut mäng-mängult efektiivsemaks muuta ja kõrgetel kiirustel läbitavaid distantse kasvatada, siis usun, et teises ringis kogume tabelisse rohkem punkte, kui esimeses," ütles Nõmme Unitedi treener Martin Klasen.

Nõmme United on kogunud kümne mänguvooruga viis punkti, JK Narva Trans on vaid punkti võrra ees. 12 punkti kogunud Kalev sihib samuti kõrgemaid kohti ning tõuseks pühapäeval võiduga viiendaks. "Ajame omi jutte platsil, arvatavasti tuleb võrdne madin," sõnas Tallinna Kalevi treener Daniel Meijel.

Unitedi ja Kalevi hooaja esimene omavaheline kohtumine lõppes kalevlaste 2:0 võiduga.