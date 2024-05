Patrail mängudest Islandiga: meil peab kõik väga hästi toimima

Eest käsipallikoondis kohtub alanud nädalal MM-valikmängudes Islandiga. Esimest korda peatreener Martin Noodla käe all on tagasi koondises Mait Patrail.

Vahepealseid kohtumisi novembris Läti ja märtsis Ukrainaga vaatas ta kõrvalt. "Üritasid vähe agresiivsemat kaitset mängida, kuna väiksem koosseis. Rünnakul seekord probleeme ei olnud. Viskasid mõlemas mängus [Ukraina vastu - ERR] üle 30 värava, see on väga hea." lausus Patrail.

Oma vormi hindab Saksamaa kõrgliigas Eisenachis palliv 36-aastane mängumees heaks. "Reedel saime väga tähtsa võidu ja jääme arvatavasti liigasse püsima," lausus ta.

"Viimased viis-kuus mängu olen üpris palju mänguaega ka saanud. Keha annab natuke tunda, aga tuju on hea ja meeldiv on jälle koondises tagasi olla."

Islandi käsipallurid on Patrailile kindlasti tuttavad. "Enamik mängivad Bundesligas ja väga heades klubides. Nende trump on palju üks-ühte, üritavad head otsused teha ja kiired väravad visata. Meeletu tempoga mängida," kirjeldas ta.

"Eks peame sellele vastu saama. Väikesed võimalused on alati, aga teoreetiliselt on nemad favoriidid. Meil peab kõik väga hästi toimima, et midagi siit loota oleks."