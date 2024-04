Kaldvee ja Lill: meie tiimitöö on võrreldes teistega täiesti teisel tasemel

Varem maailmameistrivõistlustelt kaks viiendat kohta teeninud Kaldvee ja Lill on juba aastaid püsinud segapaaride maailma paremikus. Pikk töö kandis hõbemedali näol vilja lõpuks viimase nädala vältel Rootsis. Tänu suurepärasele tulemusele kerkisid Kaldvee ja Lill nüüd ka EOK A-kategooria toetust saavateks sportlasteks.

Te olete kahel korral olnud MM-il viiendad ja nüüd Eesti läbi aegade esimene täiskasvanute MM-i medal. Et mis siis seekord teisiti oli?

Marie Kaldvee: Ma arvan, et seekord ei olnud midagi teisiti, kui võrrelda näiteks eelmise aastaga. Lihtsalt suutsime kvalifikatsioonifaasis ühe mängu rohkem võita, mis viis meid medalimängudele.

Ma arvan, et väga paljud inimesed ei ole kunagi näinud kurlinguvõistlust. Milline see vaimse poole, tehnilise ja füüsilise poole tasakaal selles mängus on?

Harri Lill: Kurlingus on päris hea kombinatsioon. Kindlasti pead heas füüsilises vormis olema, et pikk turniir vastu pidada. See on veidi intervalltreeningu moodi mäng, eriti segapaariskurling.

Tehnilise soorituse juures on väga oluline see, kuidas sa vaimselt vastu pead. See tehniline sooritus, mille peame tegema, on väga sarnane ja peab koos püsima ka pingeseisundis. Ma arvan, et see on viimastel aastatel meie tugevuseks olnud.

Milles teie head olete ja milles tuleb veel tööd teha?

MK: Ma arvan, et meie tiimitöö on võrreldes teiste tiimidega täiesti teisel tasemel. Näiteks Norra ja Kanada kipuvad mõnikord omavahel tülitsema. Teised tiimid on meie käest uurinud, et kuidas me suudame alati nii rahulikud olla. MM-il oli meil täiesti veatu tiimitöö ja üks parimaid turniire üldse just tiimitöö ja rahulikkuse mõistes.

Olümpiale pääseb kümme riiki. Teie olümpiale pääsemisega on nüüd kuidas?

HL: Lisaks võõrustajale Itaaliale pääseb olümpiale veel üheksa riiki ja see sõel on päris tihe. Kahe MM-i kokkuvõttes pääseb seitse riiki olümpial peale ja praegu oleme teisel kohal.

Meie jaoks oli MM-il oluline võimalikult palju olümpiapunkte koguda. Ma arvan, et oleme teinud päris hea alguse. Veel pole arvutanud, mis see tõenäosusprotsent on, aga MM-i teine koht annab järgmiseks aastaks väga hea aluse ja võtab pingeid maha.

Milline see kurlingumaailma kese üldse on?

MK: Nagu igal talispordialal on ka kurlingus suured riigid kõige suuremad. Kanada, Šveits, Rootsi, Šotimaa, Norra – kõik need riigid, kellega koos MM-il kuue parema seas olime. Nad kõik ongi suured kurlinguriigid, lihtsalt väike Eesti mahtus seekord sinna suurte vahele ära.

HL: Rootslased võitsid tänavu MM-i, aga neil on vähemalt kolm-neli paari veel, kes võiksid esinelikus lõpetada. Kanadaga on sama lugu, neil on väga tihe konkurents. Hooaja jooksul mängime paljude teiste tiimidega ja seni oleme suutnud ka neist paremad olla.

Kui palju on neid paare, kes reaalselt heitlevad tiitlivõistlustel medalite eest?

MK: Maailmas on vähemalt 20 segapaari, kes pretendeerivad medalite eest. Suurriikidel on palju tiime, kes on väga-väga head, kuid kes ei saa mitte kunagi võimalust MM-il tulemust teha, sest nad lihtsalt ei pääse MM-ile.

Te olete nüüd ainsad Eesti sportlased lisaks Epp Mäele, kes on EOK silmis A-kategooria sportlased. On see ka kuidagi äge tunne?

HL: Eks selle hõbemedali tõttu on kindlasti äge tunne, aga suurem heameel on selle üle, et meie aastatepikkune jõupingutus on ära tasunud. Vähemalt meil on mingi medal ette näidata. Meie töö ei ole lõppenud, aga hõbemedal on hea tunnustus kogu tiimile.

Hooaeg on nüüd läbi, kas saate lõpuks puhata?

MK: Tõepoolest, mina ei plaani sel hooajal enam kurlingujääle minna. Nüüd puhkan, aga augustis hakkavad uuesti jäätrennid. Vahepeal teeme muud trenni lisaks.

Aitäh! Olge tublid ja nautige puhkust.