Eesti kurlingunaiskond kaotas MM-il valitsevale maailmameistrile

Kohtumine tiitlikaitsjaga algas Eesti jaoks õnnetult ning esimeses voorus võitis vastane koguni viis punkti ja järgmises voorus röövis Šveitsi naiskond veel ühe punkti lisaks. Kolmandas voorus võitis Eesti kaks punkti ja viiendas voorus ühe punkti, kuid kohtumine lõppes vastase 9:3 võiduga.

Pühapäeval pidi Eesti naiskond tunnistama ka Korea paremust tulemusega 9:6. Eesti naiskonna kapten Liisa Turmann sõnas, et mäng oli tasavägine. "Tunne oli hea ja viimase kivini olime mängus, paraku oli vastane sel korral tugevam," sõnas Turmann.

Hetkel on Eesti kurlingunaiskonnal MM-il kirjas kolm kaotust. Liidrid on Kanada, Itaalia ja Šveitsi naiskonnad, kel kõigil on kirjas kolm võitu. Järgmises mängus kohtub Eesti naiskond Uus-Meremaa koondisega, kellega eestlannad ei ole varem kohtunud.

Kurlingu MM toimub Kanada linnas Sydney. Eesti kurlingu esindusnaiskonda kuuluvad kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike. Tiitlivõistlusel on naiskonnal kaasas treener Tomi Rantamäki.

Tänavusel MM-il teenivad osalejad esimesed 2026. aasta Milano taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktid. Tiitlivõistlusel osaleb 13 naiskonda ning maailmameistrid selguvad pühapäeval.