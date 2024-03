Eesti kurlingu esindusnaiskond teeb viimaseid ettevalmistusi MM-iks

Turmann sõnas, et tiitlivõistlus tuleb pingeline, sest kohal on maailma tugevaimad naiskonnad ning osalejad teenivad esimesed 2026. aasta Milano taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktid. "Olümpiamängude punkte saadakse MM-idelt sellel ja järgmisel aastal ning seetõttu on kõikide osalejate motivatsioon ja võidutahe eriti kõrge. Turniir tuleb meie jaoks ka väga põnev, sest Euroopa naiskonnad on meile enamasti hästi tuttavad, kuid kaugemalt tulevate vastastega ei ole me sel hooajal kohtunud," sõnas Turmann.

Eesti kurlingu esindusnaiskonda kuuluvad kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike. Tiitlivõistlusel on naiskonnal kaasas treener Tomi Rantamäki.

Tänavusel MM-il osaleb 13 naiskonda, Eesti koondis mängib tiitlivõistlusel teist korda. Viimati mängis Eesti naiskond MM-il ehk maailma 13 parima riigi seas 2021. aastal, siis võitis Eesti ühe kohtumise.

Osalejad mängivad MM-il ühes alagrupis, mis tähendab, et kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi. Alagrupis 1. ja 2. asetusega naiskonnad pääsevad otse poolfinaali. Alagrupi 3. kuni 6. asetusega esindused mängivad edasipääsu eest veerandfinaalides.

Turmann märkis, et Eesti on varem Euroopa meistrivõistlustel ja erinevatel MK-etappidel kohtunud Euroopa naiskondadega Itaaliast, Šveitsist, Taanist, Šotimaalt, Türgist, Rootsist ja Norrast. Samas Kanada, USA, Jaapani, Uus-Meremaa ja Korea esindustega ei ole Eesti naiskond sel hooajal kohtunud.

Tänavune MM toimub Kanada linnas Sydney's. Tiitlivõistlus algab 16. märtsil ning maailmameister selgub 24. märtsil. Valitsev maailmameister on Šveitsi naiskond.