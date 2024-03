Eesti kurlingunaiskond kaotas MM-il avamatši

Eesti naiskonna kapten Liisa Turmann sõnas, et mängu algus oli tasavägine ja kommunikatsiooni koondise liikmete vahel toimis hästi. Seitsmendasse vooru mindi viigiseisul 3:3. "Meil õnnestus oma mängu rütm kätte saada ja mäng oli tasavägine, kuid paraku kaotasime vastasele seitsmendas voorus kolm punkti ja seejärel röövis vastane veel kaks punkti lisaks. Need kaks vooru otsustasidki mängu tulemuse," kommenteeris Turmann ning lisas, et MM-i jää ja võistlustingimused on Kanadas väga head.

Kurlingu MM toimub Kanada linnas Sydney. Eesti koondis mängib MM-il teist korda, viimati mängis Eesti naiskond maailma 13 parima riigi seas 2021. aastal, siis võitis Eesti ühe kohtumise.

Eesti kurlingu esindusnaiskonda kuuluvad kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike. Tiitlivõistlusel on naiskonnal kaasas treener Tomi Rantamäki.

Tänavusel MM-il teenivad osalejad esimesed 2026. aasta Milano taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktid. Olümpiamängude punkte saadakse kahelt MM-ilt sellel ja järgmisel aastal. Osalejad mängivad MM-il ühes alagrupis, mis tähendab, et kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi. Alagrupis 1. ja 2. asetusega naiskonnad pääsevad otse poolfinaali. Alagrupi 3. kuni 6. asetusega esindused mängivad edasipääsu eest veerandfinaalides.

Kurlingu maailmameistrid selguvad 24. märtsil. Valitsev maailmameister on Šveitsi naiskond.