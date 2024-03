Eesti kurlingunaiskond lõpetas MM-i kahe võiduga

Eesti Curlingu Liit teatas, et naiskonna tulemus on Eesti ajaloo parim kurlingu MM-il. Harri Lill oli kohapeal ning ütles, et rahvusnaiskond näitas tänavusel MM-il head taset.

"Uue treeneri juhtimisel on Eesti naiskond teinud läbi aegade parima hooaja – novembris saadi Euroopa meistrivõistlustelt kuues koht ja maailma tugevaimate koondiste konkurentsis saadi 12. koht. Tegemist on tugeva sooritusega, mis annab ülejäänud olümpiatsükliks usku veelgi parematesse tulemustesse," sõnas Lill.

Ta lisas, et naiskond suutis Liisa Turmanni juhtimisel kiirelt kohaneda ka koosseisu muutustega, kuna pärast Euroopa meistrivõistlusi keskendus Eesti koondise endine kapten Marie Kaldvee segapaaris kurlingule. Eesti esindusnaiskonda kuuluvad kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike. Naiskonna treeneriks on soomlane Tomi Rantamäki.

12. kohaga kaasneb Eestile kaks kvalifikatsioonipunkti 2026. aasta Milano taliolümpiamängudeks. Kahe aasta punktide kokkuvõttes pääsevad lisaks Itaaliale olümpiamängudele veel seitse riiki. Tänu kvalifikatsioonipunktidele on Eesti naiskond taganud endale koha ka OM-kvalifikatsiooniturniiril 2025. aasta detsembris, kus mängitakse välja viimased kaks olümpiakohta.

Eesti naiskond mängis kurlingu MM-il teist korda. Viimati osaleti 2021. aastal, kui koroonapandeemia tõttu osales tiitlivõistlusel rohkem naiskondi. Toona lõpetasid eestlannad ühe võiduga 14. kohal.

Tänavune kurlingu MM toimub Kanada linnas Sydney ja tiitlivõistlusel osaleb 13 naiskonda. Alagrupist edasi on pääsenud Kanada 11 võidu ja ühe kaotusega ning kümne võidu ja kahe kaotusega valitsev maailmameister Šveits, Itaalia ja Lõuna-Korea. Maailmameistrid selguvad pühapäeval.