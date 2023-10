Eesti kurlingu esipaar alustas koostööd uue treeneriga

Eesti Curlingu Liit sõlmis Tomi Rantamäkiga lepingu Eesti esindusvõistkondade treenimiseks ning sportlaste toetamiseks rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks valmistumisel.

Eesti Curlingu Liidu peasekretär Liisa Turmann sõnas, et kokkulepe uue treeneriga on sõlmitud 2026. aasta taliolümpiamängudeni. "Meie peamine fookus on Eesti esindusvõistkondade sportlastel, eriti naiste võistkonnal ja segapaaril, kuid ka esindusmeeskonnal. Alates sellest hooajast hakatakse kurlingu tiitlivõistlustel jagama kvalifikatsioonipunkte 2026. aasta Milano taliolümpiamängudele ning meie esindusvõistkondade prioriteet on nii tiitlivõistlustele pääsemine kui ka võimalikult tugeva tulemuse saavutamine," selgitas Turmann.

Soomlane Tomi Rantamäki on tunnustatud kurlingutreener, kes on oma kurlingukarjääris keskendunud eelkõige segapaariskurlingule. Ta on olnud Hiina segapaaride treener ning tema juhendamise all jõudis Hiina kurlingupaar 2021. aasta MMil ja möödunud aasta taliolümpial esikümnesse. Ta on treeninud ka Soome kurlingumeeskonda, kes saavutas tema juhendamise all 2015. aasta MM-il neljanda koha.

Eesti kurlingupaari Marie Kaldvee ja Harri Lille võistluskalendris on sel hooajal mitmed Euroopa MK-etapid ja Kanadas toimuv Grand Slami turniir. "Esimesi olümpiamängude punkte jagatakse aprillis Kanadas toimuval segapaaride MM-il. Sinna pääs ei ole meile hetkel garanteeritud ning selleks tuleb meil esmalt võita veebruaris toimuvad Eesti meistrivõistlused, kuid eesmärk on kindel - soovime kevadisele MM-ile pääseda ja olla seal tippvormis," kommenteeris Harri Lill.

2026. aasta Milano olümpiamängudele pääsemiseks tuleb Eesti kurlingupaaril viia Eesti kümne tugevama riigi hulka. "Tipus on konkurents äärmiselt tihe ning maailma esimesed 10-15 võistkonda on väga võrdsed - olümpiale pääsemiseks peame igas mängus endast sada protsenti andma," lisas Eesti kurlingumängija Marie Kaldvee.

Rantamäki juhendamisel hakkab treenima ka Eesti kurlingunaiskond, kes hetkel valmistub novembris Šotimaal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus Eesti naiskond mängib tugevaimas A-grupis. "Seal ootavad meid väga kõvad vastased ning meie eesmärgiks on jõuda kaheksa parema hulka, et saada pääse maailmameistrivõistlusteks, kus omakorda saab juba teenida olümpiamängude punkte," lisas Kaldvee, kes on ka Eesti naiskonna kapten.

Eesti kurlingupaar Kaldvee ja Lill jätkab sel hooajal koostööd spordipsühholoogi Snezana Stoljarovaga ning lisaks toetavad mängijate treeninguid füsioterapeut Sirli Hinn ja treener Genese Deivid Pikani.