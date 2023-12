Käsipallikoondis alustas Balti mere turniiri võidukalt

Vaatamata mõne põhitegija puudumisele alustas Eesti kohtumist hästi. Agressiivse 5-1 kaitse ja kiirrünnakute järel viis Ott Varik Eesti 3:0 ette. Sini-must-valged jätkasid resultatiivset esitust ning poolaja keskpaigaks oldi juba 12:7 ees. Ohtralt vahetusi teinud Eesti koondis läks vaheajale eduseisul 20:16, skoorides seejuures 74-protsendilise täpsusega vastaste 54 vastu.

Eesti suurendas teise poolaja keskpaigaks edumaad, kuid Läti ei andnud alla ning kaheksa minutit enne lõppu oli vahe viiepunktiline 31:26. Ohtlikuks lätlased siiski ei saanud ja kohtumise lõppseisuks jäi 35:29 Eesti poolt vaadatuna.

"Kaitse toimis meil täna hästi ning selle pealt saime lihtsaid kiirrünnakuid. Rünnakul tuli natukene praaki sisse, aga see on pärast pikka sõitu esimeses kohtumises arusaadav. Lõdvaks lasta ei saanud. Homsed (reedesed - toim) vastased on kiired ja tehnilised. Peame selleks valmis olema," ütles kaheksa väravaga Eesti resultatiivseim olnud ning mängu parimaks valitud Ott Varik.

Neljapäeva õhtuses kohtumises lähevad vastamisi Soome ja Leedu, kellest esimesega tuleb Eestil reedel jõudu katsuda. Reedene mäng algab kell 16.00 ning on nähtav Läti Käsipalliliidu Youtube'i lehel.