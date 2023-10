Martin Noodla: noored väärivad oma kohta koondises

Käsipallikoondis kogunes esmaspäeval esimest korda uue peatreeneri Martin Noodla käe all, et valmistuda MM-valikmängudeks Lätiga. "Suures plaanis me jätkame seda tööd, mis on tehtud. Lisame need mõtted, mis on tegelikult ka Eesti treenerite ringkonnal ja käsipalliringkonnal - mõttekäik on ju ammu liikunud, et mingeid asju teha. Kui sa kuulad ja paned tähele ja proovid valida sealt selle õige mõtte ja peale mänge saad vaadata, kas see oli nii või mitte," sõnas värskelt ametisse nimetatud Noodla.

Noodla käe all on koondise koosseis tublisti noorenenud. Juba eelmise peatreeneriga tuleristsed saanud viljandlane Hendrik Koks loodab oma rolli kasvatada. "Eks ma ikka tahaks seda loota, et ma saan rohkem mängu veel. Ma usun, et me kõik tahame siin mängu, eks siin tulebki nüüd trennides näidata, kui palju sa midagi teha oskad ja ka väljaspool koondist. Ega siin keegi ei taha, et ära mind mängu pane - kõik tahavad mängida ja kõik peavad selle välja teenima," märkis mängujuhina tegutsev Koks.

19-aastase Koksi kõrval on koondises teisigi noori tegijaid, nende seas Noodla õpilasi Audentese spordigümnaasiumistki. "Mis nad nüüd nii väga noored - ei olegi ju. Audentesest on tulnud ka eelnevaid, kes on tänaseks juba aastaid koondises olnud, et selles mõttes see on normaalne protsessi osa. Aga need kutid on ägedad kutid, kes on tööd teinud ja täna - ju siis väärivad oma kohta koondises," ütles Noodla.

Karl Kõveriku sõnul mingeid lisapingeid tähtis mäng noortele ei tekita. "Ega me kaotama ei lähe, me lähme ikka võitma. Aga noortel võib-olla ei ole seda pinget siis nii palju, et see on rohkem jäänud kogenumatele mängijatele, aga ikkagi, see ei muuda asja, me ikkagi lähme endast sada protsenti andma. Lähme ikkagi võitma."

Käsipallikoondis kohtub Lätiga võõrsil neljapäeva õhtul, otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 19.30.