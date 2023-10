Islandile siirdunud Varik: siin on mäng kiirem, kvaliteetsem ja tunduvalt jõulisem

Aastaid ka Soomes pallinud Varik on Akureyki praeguseks liigatabelis seitsmendale kohale aidanud ja korra ka parima mängija auhinna teeninud. "Võimalus siia siirduda tuli pärast koondisemängu sama riigi vastu. Deneriga (Jaanimaa - toim.) oldi ühenduses ning sealt see asi edenes. Algus oli meil hea, saime esimese nelja matšiga kuus punkti, kuid siis tuli väike mõõn sisse. Pühapäeval võitleme veel karikavõistlustel edasipääsu nimel," alustas Varik.

"Treeneriga on läbisaamine hea. Võin öelda, et olen eluga hetkel väga rahul. Täisproff ei ole, kuid töökoormus ei ole suur. Elektrikuna tegutsen neli-viis tundi päevas. Kiiret siin inimestel ei ole, kõik on väga chill. Inglise keel on rahval suus. Lisaks meeldib mulle siinne fännikultuur, publik elab häälekalt kaasa ja trummid mürtsuvad. Tase on kõvem kui Soomes ja Eestis, mäng on kiirem, kvaliteetsem ning tunduvalt jõulisem. Ühtegi lihtsat matši ei ole, kõik võivad kõiki võita," jätkas 33-aastane ääremees.

Varik on eelolevas tsüklis kerge noorenduskuuri läbinud Eesti koondise kogenuim mees. "Eks see vanus on ju ainult number. Platsi peal tuleb ikka panna nii kuidas torust tuleb. Eesti särgi panen alati hea meelega selga. Seal ootab palju vanu sõpru ees ning ka huvitavaid uusi nägusid. Uue peatreeneriga oleme mõned aastad juba koostööd teinud, kuigi tema roll on nüüd erinev ning Janar Mägi toob samuti uut ja huvitavat lähenemist," kommenteeris Varik.

Eesti koondis valmistub neljapäeval ja laupäeval peetavateks MM-valikturniiri kohtumisteks Lätiga. "Lõunanaabritel peaks samuti olema käsil noorenduskuur ning tõenäoliselt tulevad meile vastu näljased ja teravad mehed. Loodetavasti näeme publikus palju inimesi ning nende seas ka kindlasti hulgaliselt minu kodulinna, Viljandi, pealtvaatajaid. Ootan huviga tulevat perioodi ning usun, et suudame rahvale midagi head pakkuda," lõpetas koondislane.

Eesti koondise mängud MM-valiksarjas:

02.11 19.40 Valmiera (Läti) Läti - Eesti

04.11 19.00 Kalevi Spordihall Eesti - Läti

Eesti koondise kogunemisele kutsutud mängijad:

Rasmus Ots, Armis Priskus, Madis Valk, Mathias Rebane, Karl Kõverik, Sigmar Seermann, Ott Varik, Alvar Soikka, David Mamporia, Karl Toom, Alfred Timmo, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Tõnis Kase, Karl Roosna, Otto Karl Kont, Markus Viitkar, Hendrik Varul, Karl Kramm, Artur Morgenson.

Peatreener: Martin Noodla

Treener: Janar Mägi