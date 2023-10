Karl Kõverik koondisekutsest: eks see kunagi pidi tulema

Eesti meeste käsipallikoondis kogunes esmaspäeval esimest korda uue peatreeneri Martin Noodla käe all, et valmistuda MM-valikmängudeks Lätiga. Noorenduskuuri läbinud koondises loodab oma esimesed tuleristsed saada 18-aastane vasakäär Karl Kõverik.

Karl, Eesti käsipall on justkui uue ajastu lävel. Meil on uus peatreener ja täiesti uues koosseisus koondis. Kas koondisekutse tuli sulle ootamatult?

Eks see kunagi pidi tulema. Martin (Noodla - toim) on sellest mulle varem rääkinud, et kutse on kohe tulemas. Nüüd olen väga õnnelik ja väga rahul.

Martin Noodla on sinu treener ka Audenteses olnud. Sa tead ja tunned tema käekirja hästi. Millised on sinu ootused uuele peatreenerile?

Martin on väga hea treener, kes suudab panna kõiki mängijaid korralikult koostööd tegema. See on kõige tähtsam, et mängijad saaksid omavahel hästi läbi ja suudaksid väljakul kokku mängida. Ma arvan, et meil on hea kooslus. Kõik on head sõbrad ja saavad omavahel hästi läbi. Ei ole seda, et keegi jääks grupist välja.

Koondise koosseis on noor ja nimekirjast leiab palju uusi nimesid. Kas see pigem võtab teilt pinged maha või hoopis lisab juurde?

Ega me kaotama ei lähe, me lähme ikka võitma. Aga noortel võib-olla ei ole seda pinget siis nii palju, et see on rohkem jäänud kogenumatele mängijatele. Aga ikkagi, see ei muuda asja, me lähme endast sada protsenti andma ja võitma.

Mida sina isiklikult ootad eelseisvatest mängudest Lätiga?

Et kõik teeksid oma asjad ära ja meil oleks ilus mäng, millega nii meie kui ka publik jääks rahule.

Eesti koondis kohtub Lätiga 2. novembril võõrsil ja 4. novembril kodus Kalevi spordihallis. Mõlemale kohtumisele saab kaasa elada ETV2 või ERR-i spordiportaali vahendusel.